Eden resort Phú Quốc ưu đãi dịp sinh nhật 5 tuổi

Eden resort triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đến đảo ngọc Phú Quốc.

Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập (10/10/2010 - 10/10/2015), từ nay đến 23/12, tất cả khách hàng đặt phòng nghỉ tại Eden cho giai đoạn từ 13/11 đến 23/12 sẽ được dùng buffet hải sản miễn phí tại nhà hàng Quán Việt cho mỗi đêm nghỉ. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội tham gia vào chuyến khám phá Nam đảo, dùng thử thức uống và thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc Philippines miễn phí. Khi đặt phòng trên website www.edenresort.com.vn, khách hàng chỉ cần nhập mã khuyến mãi "EDENPHUQUOC" sẽ được ưu đãi thêm 5% trên giá phòng đã giảm.

Eden resort Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng sang trọng 4 sao gồm 166 phòng và bungalow. Với không gian xanh, bãi biển xinh đẹp cùng với dịch vụ chất lượng, Eden resort sẽ là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ của gia đình bạn.

Khu nghỉ dưỡng này 3 năm liền đạt được giải thưởng The Guide Awards do tạp chí The Guide trao tặng; giải Gold Circle Awards từ trang website Agoda; giải Best Hotel 2015 từ Công ty lữ hành Mytour. Với những thành tích này, Eden resort Phú Quốc đang đóng góp tích cực cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline (077) 3 895 598 hoặc email sales@edenresort.com.vn

Địa chỉ: Eden resort Phú Quốc, Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(Nguồn: Eden resort)