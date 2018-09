Du ngoạn Tây Bắc miễn phí cùng Fiditour

Vùng Tây Bắc với các địa danh Điện Biên, Sơn La, Mộc Châu… sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Fiditour đồng hành cùng các gia đình trải nghiệm một hành trình ấn tượng đi qua nhiều miền danh thắng, văn hóa và lịch sử đặc sắc của tổ quốc. Vùng Tây Bắc với các địa danh Điện Biên, Sơn La, Mộc Châu… sẽ mang đến cho du khách những cung bậc cảm xúc khác nhau về một bầu không khí khoáng đạt, se lạnh. Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang; những khúc quanh hùng vĩ của một trong “tứ đại danh đèo” Khau Phạ; cuộc sống hồn nhiên, vui tươi của các bản làng người H-mông, Thái… Bạn sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc lắng đọng tâm hồn khi sống lại một thời hào hùng trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử.

Chương trình khuyến mại “Rực rỡ hè 2014” của Fiditour.

Từ ngày 18/6 đến 5/9, Công ty Fiditour triển khai chương trình khuyến mại mùa hè mang tên “Rực rỡ hè 2014” với nhiều giải thưởng, quà tặng và ưu đãi. Đặc biệt, du khách có cơ hội bốc thăm may mắn trúng 20 tour miễn phí “Cung đường vàng Tây Bắc”. Chương trình được triển khai rộng khắp với 5 hạng mục chính: chính sách giảm giá đặc biệt cho các tour; tặng vé tham gia khu vui chơi trẻ em; chính sách mua sớm, mua nhóm; chính sách ưu đãi cho khách hàng sở hữu thẻ VIP và các thẻ liên kết; bốc thăm may mắn.

Khách hàng đăng ký tour hè tại trụ sở Fiditour.

Theo đó, với chương trình bốc thăm may mắn “Du hè mê say - Trao ngay 20 Cung đường vàng Tây Bắc”, khách hàng có đến hai lần cơ hội để nhận được chuyến du lịch miễn phí lên Tây Bắc trị giá hơn 10 triệu đồng một giải. Cụ thể, Fiditour sẽ tiến hành bốc thăm theo từng tuần (10 giải, một giải một tuần) và bốc thăm chung cuộc (10 giải còn lại) dành cho các khách hàng chưa may mắn trúng giải tuần.

Công ty còn dành nhiều ưu đãi, giảm giá cho khách hàng bằng cách áp dụng mức giảm giá sâu cho nhiều sản phẩm trong tổng số 300 chương trình tour hè hiện nay. Trong đó, một số đường tour được áp dụng mức giảm sâu đến gần 42%. Danh sách các tour có mức giảm giá tốt sẽ liên tục được cập nhật và gửi đến khách hàng.

Riêng với những khách hàng đăng ký mua sớm trước 15 ngày, mua theo nhóm từ 3 người còn nhận thêm các mức giảm hấp dẫn tùy theo từng đường tour. Những khách hàng đã có thẻ VIP của công ty cũng nhận được nhiều ưu đãi, cụ thể du khách được giảm 1,5% khi đăng ký các tour ngoài nước hay giảm đến 10% khi đăng ký các tour trong nước. Riêng 1.000 khách hàng nhí đầu tiên của Fiditour trong đợt này sẽ nhận được vé vui chơi miễn phí khu giải trí Kidsyard.

Thửa ruộng bậc thang khi vào “mùa vàng” ở Tây Bắc.

Chương trình áp dụng cho mọi khách hàng trên cả nước khi đăng ký tour đi trong nước hoặc ngoài nước tại Fiditour, với ngày khởi hành trong khoảng thời gian khuyến mãi 18/6 đến 5/9.

