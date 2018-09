Du lịch Việt Nam qua MV mới của Uyên Linh

Những hình ảnh đặc trưng của Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, TP HCM… hiện lên sinh động, rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc trong MV 'The colors of Vietnam'.