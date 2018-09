Du lịch sang chảnh như sao Việt

Ở khách sạn 7 sao, ăn bánh dát vàng, thuê trực thăng riêng hay thám hiểm tour đắt tiền là những trải nghiệm của sao khiến fan trầm trồ.

Với sao Việt, kỳ nghỉ không chỉ là dịp thảnh thơi, lấy lại năng lượng sau chuỗi ngày bận rộn mà còn là cơ hội để hưởng thụ những tiện ích sang trọng, đắt tiền mà không nhiều người dám mơ ước.

Nghỉ phòng khách sạn hạng sang

Đoan Trang là một trong những nghệ sĩ thường xuyên đi du lịch nước ngoài và luôn là những chuyến đi cả gia đình với chồng và bé Sol. Các khách sạn mà nữ ca sĩ "Chocolate" chọn để lưu trú thường thuộc hạng sang trọng, đắt tiền. Trong chuyến đi Ấn Độ mới đây, cô chọn khách sạn 5 sao Hyatt Regency, ở phòng hạng sang, ngay cạnh phòng Tổng thống Mauritius khi ông có chuyến công tác tại đây.

Đoan Trang nghỉ phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao.

Cô viết: "Đi chơi về lại khách sạn thấy tầng của mình toàn bảo vệ, lính gác, vệ sĩ, súng ống các kiểu. Hỏi ra mới biết bác Tổng thống đảo quốc Mauritius ở ngay kế phòng mình. Rời nơi này để mẹ về còn làm việc, sẽ nhớ lắm đây, Hyatt Regency, một trong những khách sạn yêu thích nhất của gia đình Sol, rất xinh đẹp, thân thiện, dễ thương. Cũng có thể do ba là khách VIP, hay cũng có thể là vì Sol hay hát hay ca mà các cô các chú đối xử với nhà mình gần như tuyệt hảo".

Trong những lần du lịch Dubai, gia đình Đoan Trang cũng luôn chọn ở các khách sạn 5 sao với giá thuê ngất ngưởng như Melia, Four Season...

Hồ Ngọc Hà có dịp tận hưởng không gian sang trọng, tiện nghi ở khách sạn 7 sao siêu đắt đỏ Emirates Palaces ở Dubai. Khách sạn giống như một cung điện với diện tích gần 1 km vuông, cao 8 tầng, ốp đá cẩm thạch, nội thất dát vàng, dàn đèn pha lê Swarovski nặng cả tấn. Mái vòm của khách sạn được xem như một công trình nghệ thuật với tầng tầng lớp lớp hoa văn chạm trổ, đương nhiên là cũng nạm vàng, khiến người xem mỏi cổ chiêm ngưỡng.

Hà Hồ chụp lại mái vòm lung linh ở siêu khách sạn.

Phòng nghỉ của Emirates Palaces thiết kế như một căn phòng hoàng gia. Bản thân khách sạn cũng dành từ tầng 6 đến tầng 8 cho các thành viên hoàng gia Ả Rập nghỉ ngơi.

Ngoài khu vực phòng nghỉ lung linh, siêu khách sạn này còn có khu vực vườn cây xanh rộng lớn 1.000 hecta chẳng khác nào vườn thượng uyển của các vua chúa, với nhiều đài phun nước khổng lồ. Đặc biệt, ở đây còn có máy bán vàng tự động, khiến không ít người "té xỉu" khi đọc về thông tin này. Giá thuê phòng của Emirates Palaces thấp nhất là 20 triệu đồng một đêm.

Hà Hồ trong kỳ nghỉ ở Dubai.

Ăn bánh dát vàng

Dubai là mảnh đất chứng tỏ sự giàu sang của các minh tinh, ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc "check in" ở những khách sạn ở thành phố xa hoa nhất thế giới cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Không chỉ thuê phòng ở siêu khách sạn Emirates Palaces, Á hậu Huyền My và Hồ Ngọc Hà cũng có dịp thưởng thức một trong những món ăn xa xỉ nhất thế giới là bánh và cà phê vàng. Mỗi năm, hệ thống nhà hàng thuộc khách sạn này sử dụng 5 kg lá vàng dát mỏng (có thể ăn được, không ảnh hưởng sức khỏe) để trang trí các món tráng miệng.

Bức ảnh chụp chiếc bánh dát vàng của Hồ Ngọc Hà từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Gia đình Huyền My thưởng thức bánh và cà phê phủ vàng ở Dubai.

Bánh và cà phê phủ vàng.

Thuê trực thăng du lịch

Không chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và những bản hit đình đám, Hồ Quang Hiếu còn khiến fan ngây ngất vì những chuyến đi khắp "chân trời góc bể" của mình. Trong chuyến đi Tây Tạng và Nepal, Hồ Quang Hiếu cùng nhóm bạn dự định bỏ thời gian để leo núi, chinh phục đỉnh Everest nhưng chỉ đi được một đoạn thì đành phải quay lại vì độ cao quá lớn, nhiệt độ hạ rất thấp, không khí loãng Do không chuẩn bị đủ sức khỏe nên nam ca sĩ đã thay đổi kế hoạch, chuyển qua thuê máy bay trực thăng để ngắm đỉnh núi cao nhất thế giới từ xa. Ngoài ra, trong chuyến đi du lịch châu Mỹ, Hồ Quang Hiếu cũng từng thuê trực thăng để tham quan kỳ quan Grand Canyon hùng vĩ.

Hồ Quang Hiếu thuê trực thăng ở Grand Canyon.

Còn Khánh My cũng từng thuê trực trăng tham quan toàn cảnh thành phố Las Vegas (Mỹ) hồi giữa năm ngoái. Khánh My cho biết ngồi trực thăng để nhìn toàn cảnh Las Vegas là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Thành phố Las Vegas xinh đẹp giờ được thu nhỏ dưới tầm mắt. Do không có nhiều thời gian để lưu lại và tham quan nhiều địa điểm du lịch tại thành phố này nhưng người đẹp cũng thỏa lòng vì được ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Khánh My trên trực thăng tham quan Las Vegas.

Thám hiểm đắt tiền

Từ lúc được phát hiện, hang Sơn Đoòng đã lưu tên mình vào danh sách những điểm đến tốn kém đầu bảng. Hiện nay, để tham gia tour thám hiểm hang động lớn nhất thế giới này, du khách sẽ phải chờ đợi khá lâu vì mỗi năm, số lượng du khách sẽ bị giới hạn. Ngoài ra, giá mua tour thám hiểm cũng rất đắt đỏ, khoảng 3.000 USD.

Trong giới sao Việt, Suboi và Lê Trung Cương từng có cơ hội thám hiểm kỳ quan hùng vĩ tại tỉnh Quảng Bình này.

Suboi và kỷ niệm khó quên trong 6 ngày khám phá Sơn Đoòng.

Để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu kỳ thú này, Suboi đã phải luyện tập thể lực trước một tháng để dành sức có 6 ngày chinh phục toàn bộ hang Sơn Đoòng, hang Én và bản Đoòng. Cô chia sẻ: “Hãy tưởng tượng là bạn đang trong một chuyến thám hiểm vào tận sâu bên trong hang động lớn nhất thế giới, hoàn toàn khác mọi chuyến thám hiểm khác. Một hang động có thể vừa một chiếc máy bay 747 bay qua ở khoảng hang rộng lớn nhất, cảnh tượng thật hùng vĩ, những măng đá khổng lồ cùng với những thạch nhũ ở khắp hang khiến tôi mắt chữ A, miệng chữ O. Những hang động tồn tại từ thời xưa cổ và nhiều đám mây bao trùm xung quay lần đầu tiên tôi được chứng kiến”.

Siêu mẫu Lê Trung Cương chia sẻ rất nhiều cảm xúc và kinh nghiệm sau chuyến đi nhớ đời ở Sơn Đoòng.

Lê Trung Cương thì chia sẻ, anh phải rất vất vả để giành được một vé tham hiểm hang động này. Do tất cả các suất đều đã được mua trước nên khi siêu mẫu có ý định khởi hành thì không còn vé. May mắn là một hành khách bất ngờ hủy tour nên Trung Cương mới có được cơ hội may mắn này. Anh cho biết, do chưa có nhiều người có được thời cơ như mình nên việc có mặt ở Sơn Đoòng còn "đã" hơn cả chinh phục đỉnh Everest.

Nguyên Chi

Ảnh: FBNV