Du lịch hè Singapore - Indonesia - Malaysia giá hơn 9 triệu đồng

Tour trọn gói do Golux tổ chức, tiêu chuẩn khách sạn 4 sao, giá chỉ 9,499 triệu đồng trong 6 ngày 5 đêm.

Du khách khi đăng ký bất kỳ tour nào thuộc chương trình "Du lịch cùng sao" do Golux triển khai, đều có dịp giao lưu gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. NSƯT Kim Xuân, Hoa hậu Diễm Hương, Phan Thị Mơ, Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo, diễn viên Phương Hằng, ca sĩ Hoàng Kỳ Nam, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, Á vương hòa bình quốc tế Nguyễn Tiến Đạt, ca sĩ Nhật Tinh Anh, Nguyễn Đình Vũ, hot girl Kelly Nguyễn, Lily Luta... sẽ đồng hành cùng du khách trong suốt chuyến đi.

Đến Singapore, hướng dẫn viên sẽ đón khách tham quan đảo Sentosa. Tại đây, du khách được tham quan Madame Tussauds và Images of Singapore Live với bảo tàng sáp và bảo tàng lịch sử. Bảo tàng sáp ở singapore còn độc đáo với dịch vụ du thuyền (boat ride) đầu tiên trong hệ thống, mang tên “Spirit of Singapore”. Du khách sẽ tham quan Tháp sư tử biển Merlion Tower (chụp hình bên ngoài). Đến chùa Bà Thánh Mẫu Mazu - ngôi chùa có kiến trúc tráng lệ và cổ xưa, du khách sẽ hòa mình vào khung cảnh an bình, thiêng liêng để tìm hiểu về lịch sử, triết lý đạo Phật qua các tác phẩm nghệ thuật.

Đến đảo Sentosa tại Singapore, du khách sẽ tham quan nhiều khu vui chơi, giải trí thú vị.

Điểm đến kế tiếp là đập nước Marina Barrage - hệ thống dự trữ nước mưa và phòng chống lụt lội chiếm gần một phần sáu diện tích Singapore; khu vườn sinh thái đặc biệt mang tên Bay SouthGardens by the Bay. Đây là một khu vườn nhân tạo rộng hơn 101ha với hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm, các “Siêu cây” lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Chính phủ Singapore cho xây dựng nên công trình hoành tráng này với tham vọng biến nơi đây trở thành một công viên xanh khổng lồ trong tương lai.

Parliament House - tòa nhà Quốc hội; Merlion Par - công viên sư tử biển; nhà hát Victoria; nhà hát Esplanade sẽ là những điểm dừng chân thú vị tiếp theo trong hành trình.

Tại Indonesia, đến đảo Batam, du khách sẽ tham quan chùa Di Lạc Maha Vihara Duta, chợ bán đồ khô Beng Kong Dry Market - khu vực buôn bán sầm uất, tập trung các mặt hàng truyền thống của 32 tỉnh của Indonesia. Du khách còn tham quan cửa hàng bánh thủ công Diana, trung tâm mua sắm BCS Mall nhà máy truyền thống Otak Otak, tòa nhà Miniature, nhà khiêu vũ, tắm biển và tham gia trò chơi biển.

Đến Malaysia, hướng dẫn viên sẽ đón đoàn khởi hành đi Malacca. Du khách sẽ tham quan Johor Bahru, thành phố phố cổ Malacca. Nơi đây có những di tích cổ kính và đặc sắc như nhà thờ Thánh Saint Paul, pháo đài cổ Bồ Đào Nha, quảng trường Hà Lan, khu phố cổ, đền Chen Hoon, pháo đài A’Famosa… Đoàn dùng cơm trưa, tiếp tục hành trình đến với thủ đô Kuala Lumpur.

Đến Genting, du khách tham quan trung tâm giải trí nổi tiếng của người dân Malaysia, bản sao của sòng bạc Las Vegas, động Batu, thánh địa của cộng đồng người Malaysia gốc Ấn, chiêm ngưỡng bức tượng Hindu và chinh phục 272 bậc thang để vào tham quan các đền thờ với nhiều bức tượng độc đáo.

Tòa tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) - biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur - là một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng khó quên của hành trình.

Du khách sẽ tham quan tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) - biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur, và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Cuối ngày, du khách dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi và nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. Mỗi khách được tặng lẩu hải sản và BBQ hải sản. Tại đây, du khách sẽ tham quan theo chương trình "City tour" gồm: quảng trường Độc Lập, tòa tối cao Pháp Viện, tượng đài chiến sĩ vô danh, thánh đường hồi giáo, cung điện hoàng gia. Tiếp đó, du khách khởi hành và chinh phục cao nguyên Genting (cao khoảng 2.000m) bằng hệ thống cáp treo Skyway Cable Car (dài 14 km, khoảng 12 phút). Trong trường hợp cáp treo bảo trì sẽ phải trung chuyển bằng xe của Genting.

Dịp này, Golux còn giới thiệu chùm tour Đài Loan (Trung Quốc) 5 ngày 4 đêm, giá chỉ 9,499 triệu đồng. Du khách sẽ tham quan Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu với những điểm đến hấp dẫn. Thành phố Đài Trung được mệnh danh là vùng đất bình yên với vô số đồi núi. Du khách sẽ có cơ hội khám phá chợ đêm Phụng Giáp. Ở Nam Đầu, du khách sẽ tham quan và du thuyền trên hồ Nguyệt Đàm, đền Văn Võ Miếu, nông trại trà xanh, Trung Đài Thiền Tự, làng Yêu quái.

Tại Đài Bắc, du khách sẽ tới nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, chợ đêm, Long Sơn Tự, tòa tháp Taipei 101 tầng, phủ Tổng thống và được học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan. Với tour du lịch này, du khách được tham quan nhiều địa điểm đặc trưng.

Đến Đài Loan, du khách sẽ tham quan Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu với những điểm đến hấp dẫn.

(Nguồn: Golux)