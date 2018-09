Du lịch giá rẻ cùng Air France

Du khách có thể bay tới châu Âu, châu Mỹ với giá ưu đãi chỉ từ 14,8 triệu đồng khi mua vé khứ hồi trong thời gian từ 24/3 đến 6/4.

Tháng 3/1930 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hàng không Pháp-Việt khi máy bay của Air Orient, tiền thân của Air France ngày nay, cất cánh lần đầu tiên từ Marseille đến Sài Gòn. Kể từ tháng 3/1950, hơn nửa thế kỷ với nhiều thăng trầm lịch sử, các chuyến bay Air France vẫn luôn cất cánh, nối liền giao thông hàng không giữa 2 quốc gia, đồng thời mở rộng đường bay đến hầu hết các quốc gia tại châu Âu-Á và Mỹ.

Nhân sự kiện 85 năm đường bay Pháp-Việt và tiếp nối thành công của chương trình kỷ niệm vào năm 2014, Air France dành tặng Ưu đãi mừng sinh nhật cho khách hàng mua vé từ 24/3 đế 6/4 trên các chặng bay từ 1/5 đến 30/6/ giá vé ưu đãi đi Châu Âu khứ hồi trọn gói từ 14,841 triệu đồng và từ 22,66 triệu đồng đi châu Mỹ.

Tháng 5, 6 là giai đoạn thích hợp để du lịch châu Âu với tiết trời giao mùa, sự ôn hòa của mùa xuân và bắt đầu nắng ấm của mùa hè. Hơn nữa, du khách sẽ tránh được mùa cao điểm du lịch châu Âu - kỳ nghỉ hè. Vào các tháng 7-8, khách du lịch ở mọi nơi đổ về châu Âu, các điểm tham quan đông đúc và giá cả sẽ lên cao hơn. Ngoài việc được hưởng giá vé cạnh tranh, du khách đi châu Âu vào dịp này còn có thể tiết kiệm hơn nhờ tỷ giá EUR và Việt Nam đang xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua, hiện ở mức dưới 23.000 đồng.

Với giá vé chỉ còn từ 14,841 triệu đồng đi Paris, Pháp hay từ 15,293 triệu đồng đi Florence, Italy, du khách có thể tham gia nhiều lễ hội chào hè diễn ra trên khắp châu Âu.Thành phố Cannes miền địa Trung Hải là nơi dành cho những người yêu thích điện ảnh khi là địa điểm tổ chức Liên hoan phim quốc tế từ 13/5 đến 24/5. Liên hoan thu hút truyền thông khắp thế giới tôn vinh các ngôi sao trên thảm đỏ, chờ cơ hội nhận giải thưởng danh giá Cành Cọ Vàng. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp các nghệ sĩ tại đại lộ Croisette Promenade.

Florence, thủ phủ vùng Tuscany nước Italy lại là nơi cho những du khách đam mê văn hóa và ẩm thực. Là di sản thế giới UNESCO từ năm 1982 và được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những thành phố đẹp nhất, Florence hấp dẫn với nền văn hoá nghệ thuật Phục Hưng và kiến trúc thể hiện qua các công trình như cầu Ponte Veccio bắc qua dòng sông Arno, thánh đường Duomo. Vào cuối tháng 5, lễ hội kem Firenze Gelato Festival sẽ khiến kỳ nghỉ của bạn ngọt ngào hơn với món kem Italy. Trong 5 ngày, hai khu vực Piazza della Repubblica và Piazza Annunziata sẽ biến thành cửa hàng kem khổng lồ phục vụ những du khách hảo ngọt.

Nhân sự kiện mừng sinh nhật này, Air France với mạng lưới đường bay đến 191 thành phố tại hơn 95 quốc gia trên thế giới, cũng dành mức giá ưu đãi trọn gói chỉ từ 22,66 triệu đồng cho tuyến bay đi Bắc và Nam Mỹ.

Chuyến bay tới New York khởi hành vào buổi sáng và hạ cánh cùng ngày. Quảng trường Thời Đại Time Square rực sáng bảng quảng cáo, nhiều loại hình giải trí, vui chơi và mua sắm. Toà nhà Empire State với đài quan sát cho bạn tầm nhìn ấn tượng xuống thành phố từ tầng thứ 86. Còn Tượng Nữ Thần Tự Do trên đảo Ellis là nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh khu Manhattan. Bạn có thể đi tới đây bằng một chuyến phà ngắn. Tháng 6 là lúc những du khách yêu âm nhạc có dịp tận hưởng màn trình diễn của các nghệ sĩ Jazz trong các câu lạc bộ nổi tiếng vào mùa Blue Note Jazz Festival, sự kiện lớn hàng năm quy tụ đến hơn 150 buổi diễn tại 15 nơi trong thành phố “thủ đô nhạc Jazz”. New York vẫn luôn được mệnh danh “thành phố không bao giờ ngủ”.

Nam Mỹ sẽ là lựa chọn hợp lý cho nhưng ai mong muốn trải nghiệm mới mẻ. Thành phố Rio de Janeiro ngày càng là điểm du lịch được yêu thích sau World Cup 2014 và được dự đoán sẽ còn hấp dẫn hơn khi năm 2016, đây sẽ là thành phố diễn ra Thế vận hội Olmypic Mùa hè. Bạn có thể chiêm ngưỡng tượng Chúa Kito Cứu Thế nổi tiếng hay đi cáp treo thưởng ngoạn thắng cảnh núi Sugar Loaf ở Rio. Nơi đây là thành phố của những vũ điệu đam mê, cuồng nhiệt với bãi biển tại Copacabana - một trong những bờ biển đẹp nhất thế giới.

Đặt vé trước 6/4 để được hưởng giá ưu đãi khi khởi hành trong khoảng từ 1/5 đến 30/6.

