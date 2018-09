Du lịch châu Âu tự chọn chỉ 16 triệu đồng

Hình thức du lịch này có nhiều ưu điểm như tính linh hoạt cao, mức giá hấp dẫn và cho phép du khách tuỳ chọn thời gian khởi hành.

Du lịch châu Âu tự chọn EuroCircle là một hệ thống 6 tour tham quan bằng xe buýt xuyên châu lục, qua hơn 16 quốc gia, 60 thành phố nổi tiếng nhất châu Âu như Paris, Rome, Venice, Vatican, Amsterdam, London, Praha... Mỗi tour kéo dài 7 ngày, khởi hành theo một lịch trình cố định hằng tuần. Du khách có thể tự chọn thời gian khởi hành, từ một người cũng được phục vụ, không phải đợi ghép đoàn như các tour truyền thống. Du khách có thể tự chọn hành trình mình yêu thích, có thể kết hợp tour với du lịch tự do, công tác hay thăm người thân tại châu Âu.

Tour cung cấp các dịch vụ cần thiết để đảm bảo du khách có một hành trình an toàn, thoải mái, tận dụng hiệu quả thời gian, tiết kiệm chi phí, bao gồm khách sạn kèm ăn sáng, xe tham quan, hướng dẫn viên (Việt - Hoa - Anh). Đồng thời, tour để mở phần ăn trưa, ăn tối để du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương và tự chọn thức ăn theo sở thích. Vé vào cửa được liệt kê trước để du khách có thể tự chọn điểm tham quan phù hợp.

EuroCircle đưa du lịch châu Âu đến gần hơn với mọi người.

Du khách cũng có thể tự chọn mua tour theo nhu cầu: theo ngày là 75 Euro (2,1 triệu đồng); trọn dịch vụ một tour 7 ngày, chỉ 631 Euro (16 triệu đồng); hoặc một tour 9 ngày khởi hành từ Việt Nam, chỉ từ 40 triệu đồng (đã bao gồm vé máy bay, visa, tour). Hơn thế, du khách từ Việt Nam được tự chọn "book" trọn gói hoặc từng phần dịch vụ như visa, vé máy bay, tour tại châu Âu. Nhờ vậy, những du khách có kinh nghiệm du lịch nước ngoài có thể tự làm visa, săn vé máy bay giá rẻ để tiết kiệm chi phí, còn những du khách bận rộn có thể đặt trọn gói tour.

Du lịch châu Âu theo hình thức tự chọn và thoải mái ngày càng được nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn.

Tour tự chọn EuroCircle là sự kết hợp giữa ưu điểm an toàn, được phục vụ của loại hình tour truyền thống và tính thoải mái của loại hình tour mở "Free & Easy". Nhờ vậy, EuroCircle phù hợp cho tất cả các đối tượng. Những bạn trẻ năng động có thể kết hợp tour với du lịch tự do để gia tăng khả năng đậu visa; những du khách hạn chế ngoại ngữ nay cũng có thể an tâm vì tour đã có hướng dẫn viên tiếng Việt bản xứ; người lớn tuổi có thể đi cùng đoàn từ Việt Nam.

Hình thức du lịch này vừa thoả mãn nhiều nhu cầu cá nhân khác nhau, vừa an toàn, tiết kiệm và có tính trải nghiệm cao, theo hướng phát triển du lịch hiện đại của thế giới. EuroCircle hiện là hệ thống tour tự chọn có quy mô lớn tại châu Âu chuyên phục vụ du khách châu Á, đã chào đón hơn 800 du khách Việt và 200.000 du khách quốc tế.

Ba hành trình châu Âu - EuroCircle được du khách Việt quan tâm hiện nay là Pháp - Thụy Sĩ - Italy - Vatican - Monaco; Pháp - Đức - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan và Đức - CH Séc - Slovakia - Hungary - Áo - Thụy Sĩ.

Du khách có thể tìm hiểu thêm về loại hình tour độc đáo này tại www.eurocircle.vn.

