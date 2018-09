Du lịch 3 nước Đông Nam Á với 8,88 triệu đồng

Quốc đảo sư tử Singapore, Indonesia và Malaysia sẽ là những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Du khách có thể du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia 6 ngày 5 đêm trọn gói tiêu chuẩn khách sạn 5 sao với 8,88 triệu đồng và nhận quà tặng từ golux.vn. Số lượng vé có hạn, chỉ áp dụng cho khách đặt và thanh toán trong hai ngày 1/2 và 2/2, khởi hành thứ Ba và thứ Tư hàng tuần, giá áp dụng cho cả những ngày lễ, Tết.

Tour du lịch gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, thăm các địa điểm nổi tiếng của ba nước như bảo tàng hàng hải tượng sáp Maritime Experiential Museum, thủy cung Seaaquarium lớn bậc nhất châu Á, công viên sư tử biển Merlion Park, đảo Batam (có nghỉ đêm), thành phố cổ Malacca và cao nguyên Genting (có nghỉ đêm). Ngoài ra, du khách được tới động Batu - nơi thờ đạo Hinđu linh thiêng của người Ấn Độ cổ, cửa hàng chocolate nổi tiếng Indonesia. Tour bao gồm hành lý ký gửi, vé máy bay khứ hồi, các chương trình tham quan đặc sắc, du khách sẽ ở các khách sạn 4 sao như Miramar, Pearl Hill, Mercure, Ultima Horizon King...

Tại quốc đảo sư tử Singgapre

Tới đây, du khách sẽ được tham quan khu vườn sinh thái đặc biệt mang tên Gardens by the Bay, tháp sư tử biển Merlion Tower, Parliament House, Merlion Park, nhà hát Victoria, đập nước Marina Barrage... Du khách còn được ngao du tại Madame Tussauds và Images of Singapore Live - tham quan bảo tàng tượng sáp và bảo tàng lịch sử. Bảo tàng sáp Madame Tussauds không chỉ trưng bày tượng của những nhân vật nổi tiếng mà còn có dịch vụ du thuyền (boat ride), mang tên “Spirit of Singapore”.

Tại Indonesia

Đến đảo Batam, du khách sẽ tham quan chùa Di Lạc Maha Vihara Duta và Beng Kong Dry Market - chợ bán đồ khô, khu vực buôn bán sầm uất, tập trung các mặt hàng truyền thống của 32 tỉnh của Indonesia. Du khách còn được tới thăm cửa hàng bánh thủ công Diana; trung tâm mua sắm BCS Mall; nhà máy truyền thống Otak Otak; tòa nhà Miniature; nhà khiêu vũ.

Tại Malaysia

Hướng dẫn viên sẽ đón đoàn khởi hành đi Malacca. Du khách sẽ tham quan thành phố cổ Malacca. Thành phố này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha với những di tích cổ kính và đặc sắc như nhà thờ Thánh Saint Paul, pháo đài cổ Bồ Đào Nha, quảng trường Hà Lan, khu phố cổ, đền Chen Hoon, pháo đài A’Famosa… Đoàn dùng cơm trưa, tiếp tục hành trình đến với thủ đô Kuala Lumpur. Tại đây, du khách sẽ tham gia "City tour" gồm quảng trường Độc Lập, tòa tối cao Pháp Viện, tượng đài chiến sĩ vô danh, thánh đường hồi giáo, cung điện hoàng gia. Tiếp đó, du khách khởi hành và chinh phục cao nguyên Genting (cao khoảng 2.000 m) bằng hệ thống cáp treo Skyway Cable Car (dài 14 km, khoảng 12 phút). Trong trường hợp cáp treo bảo trì sẽ phải trung chuyển bằng xe của Genting.

Đến Genting, khách tham quan trung tâm giải trí nổi tiếng của người dân Malaysia, bản sao của sòng bạc Las Vegas, động Batu, thánh địa của cộng đồng người Malaysia gốc Ấn, chiêm ngưỡng bức tượng Hindu và chinh phục 272 bậc thang để vào tham quan các đền thờ với nhiều bức tượng độc đáo. Ngoài ra, du khách sẽ tham quan tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) - biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Cuối ngày, du khách dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi và nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. Mỗi khách được tặng lẩu hải sản và BBQ hải sản.

Ngoài ra, du khách có thể chọn cho mình tour Singgapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm trọn gói 6,66 triệu đồng với tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Golux cam kết đi đủ lịch trình như công bố và hoàn tiền 100% nếu như đi không đủ lịch trình.

