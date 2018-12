Du khách Việt được cảnh báo khi sang Malaysia xem chung kết AFF Cup

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khuyến cáo công dân tránh những hành vi quá khích và nhớ đường dây nóng khi xem chung kết lượt đi.

Bộ Ngoại giao vừa chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cử cán bộ thường xuyên túc trực đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ngày 8/12.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng phát đi thông báo, lưu ý cổ động viên cần ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế; tránh những hành vi quá khích, kích động CĐV chủ nhà để phòng ngừa nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam.

Bên cạnh đó, CĐV cần bảo quản tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, để tránh mất mát, hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Các CĐV cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia (không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia).

Cổ động viên Việt Nam xuống đường ăn mừng sau 10 năm chờ đợi trận chung kết. Ảnh: Ngọc Thành.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, CĐV liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: +60 321 484 534 hoặc số +60 321 410 709. Số tổng đài bảo hộ công dân: +84 981848484.

Thông báo khẩn phát đi từ Đại sứ quán cũng cho biết: Vào 8/12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur, có thể có biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Do vậy, các CĐV nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho số lượng lớn CĐV Việt Nam sang Malaysia cổ vũ đội tuyển bóng đá trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, ngày 7/12, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thể thao, Bộ Nội vụ và Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam đề nghị phía Malaysia cũng như Ban tổ chức trận đấu tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên Việt Nam trong việc mua vé vào sân; có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho CĐV Việt Nam; không để xảy ra va chạm giữa các cổ động viên; cung cấp các đầu mối về an ninh, cấp cứu y tế để liên lạc, phối hợp xử lý trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết.

Tối 7/12, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt nam tại Malaysia đã ra sân bay chào đón và hỗ trợ Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhập cảnh Malaysia an toàn, thuận lợi.

Sau 10 năm, đội tuyển bóng đá Việt Nam mới có mặt trong trận chung kết AFF Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là tuyển Malaysia. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12, trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Trận lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 19h30 ngày 15/12.

