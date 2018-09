Du khách thuê phòng qua Airbnb ở Singapore và Thái Lan có thể vi phạm luật

Mới đây, Thái Lan đã xử phạt ba chủ căn hộ tại Hua Hin vì cho du khách thuê nhà dưới một tháng thông qua ứng dụng Airbnb.

Airbnb, dịch vụ cho thuê nhà khá quen thuộc với dân du lịch, đang gặp nhiều hạn chế ở các nước châu Á, đặc biệt là Thái Lan, Singapore và Nhật Bản. Mới đây, chính phủ Thái Lan đã xử phạt ba chủ căn hộ thuộc chung cư Wan Vayla (Hua Hin) vì cho du khách thuê nhà thời hạn dưới một tháng thông qua ứng dụng Airbnb. Cả ba chủ nhà đều không có giấy phép hoạt động theo Luật Khách sạn nước này ban hành năm 2004, còn nhà trong chung cư thì chỉ được phép cho thuê từ dài hạn, từ 30 ngày trở lên. Theo đó, các căn hộ trong chung cư hay nhà riêng cho thuê ngắn hạn được liệt vào dạng "khách sạn bất hợp pháp".

Hiệp hội khách sạn Thái Lan (THA) đã yêu cầu chính phủ cấm các khách sạn, dịch vụ lưu trú không đăng ký đang hoạt động trên Airbnb. Họ cho rằng ứng dụng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành kinh doanh khách sạn truyền thống xứ chùa vàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, có đến 415 trường hợp thuê nhà ngắn hạn bị người dân báo cáo lên chính phủ Singapore. Theo luật mới về quy định cho thuê nhà ở, chủ nhà không được cho thuê chung cư HDB (public housing) - loại nhà do chính phủ xây trong thời hạn dưới sáu tháng, hoặc ba tháng đối với nhà riêng mà không có sự đồng ý của Cơ quan Tái phát triển Đô thị (URA). Dự thảo này được đề xuất từ cuối năm ngoái nhằm đảm bảo quyền lợi của cư dân trong các tòa nhà. URA cho biết, nhiều người ở chung cư HDB than phiền về việc số người lạ đến ở trong những căn hộ do hàng xóm cho thuê qua Airbnb ngày một tăng. Còn người sống trong chung cư cao cấp thì cho rằng họ đã bỏ số tiền lớn để mua sự riêng tư, nhưng khách tạm trú ngắn hạn thường xuyên lui tới đã phá vỡ sự riêng tư đó, đồng thời không kiểm soát được những người này là ai, có ảnh hưởng đến an ninh hay không?

Dù vậy, Airbnb vẫn chưa bị cấm hoàn toàn ở Singapore và Thái Lan. Bạn vẫn có thể thuê nhà nếu làm đúng quy định. Tuy nhiên phần lớn khách tìm đến dịch vụ này đều chỉ có nhu cầu thuê vài ngày hoặc 1-2 tuần, trái pháp luật và bạn có thể gặp rắc rối nếu bị phát hiện thuê chung cư ngắn hạn qua Airbnb. Tháng 4/2018, Tòa án Singapore đã phạt hai chủ nhà (host) trên Airbnb số tiền 60.000 SGD (Khoảng 1,027 tỷ đồng) vì cho thuê nhà ngắn hạn trái phép. Đây là trường hợp đầu tiên bị phạt nặng như vậy sau khi luật mới này được thông qua. Vì vậy, khuyến cáo du khách nên đọc kĩ hướng dẫn khi thuê nhà ở theo kiểu Airbnb để tránh phiền phức.

Cùng nguyên nhân như Singapore, dân bản địa Nhật Bản cho rằng cuộc sống của họ đang bị xáo trộn bởi khách thuê nhà ngắn hạn ra vào trong tòa nhà quá nhiều. Cư dân của căn hộ nằm trong khu vực Shinonome, một trong những tòa nhà sang trọng gần điểm tổ chức Olympic Tokyo và Paralympic 2020 nói rằng họ lo lắng về ô nhiễm tiếng ồn và các rắc rối khác có thể xảy ra, chẳng hạn như du khách không tuân thủ các quy tắc xử lý rác thải nghiêm ngặt ở quốc gia này. Hầu hết người dân đều cảnh giác với những người không quen thuộc đi lại trong tòa nhà. Ngoài ra, việc du khách ở trong nhà riêng mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương là bất hợp pháp theo luật kinh doanh chỗ ở của Nhật Bản, trừ các khu vực được chỉ định với sự chấp thuận của chính quyền. Chính vì vậy mà tất cả các chung cư ở Tokyo không được phép kinh doanh cho thuê nhà ở theo hình thức của Airbnb nữa.

Vi Yến