Đón Giáng sinh tại Underworld Lounge

Nhân dịp Noel, Underworld Lounge thực hiện chương trình đặc biệt 'X'mas night - Couple night' dành cho mọi khách hàng.

Bên cạnh những điệu nhạc sôi động của DJ, nhà thiết kế Cao Minh Tiến và các người mẫu xinh đẹp sẽ mang tới màn trình diễn thời trang Noel đặc sắc; liên khúc Giáng sinh và các ca khúc sôi động với Kim Thành, Châu Anh (Top 3,4 Học viện Ngôi sao). Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9h tối ngày 24/12 tại Underworld Lounge, tầng hầm 20 Hàng Tre, Hà Nội. Khách hàng có mặt trước 21h30 sẽ được tặng một chai đồ uống và thẻ vip giảm giá 20%. Ngoài ra, vào đêm 31/12 sẽ có những vũ điệu sôi động với các vũ công của So u think u can dance và chương trình miễn phí một đồ uống áp dụng từ 21h đến 21h45...

Toạ lạc trên con phố cổ Hàng Tre, Underworld Lounge ra đời với tâm huyết của MC Thái Dũng và các cộng sự của mình. Thái Dũng là một MC năng động trên các chương trình truyền hình và các event lớn. Trăn trở với suy nghĩ có một địa điểm vui chơi sôi động, văn minh với những ý tưởng mới lạ... đã thôi thúc anh và các cộng sự cho ra đời Underworld lounge. Trong không gian ấm cúng, nơi đây đã trở thành một trong những địa chỉ không thể bỏ qua đối với giới trẻ thủ đô.

Trong ngày đầu khai trương, Á hậu Tú Anh, ca sĩ Minh Quân, siêu mẫu Hạ Vy... là những vị khách đầu tiên “mở hàng” cho “ông chủ” Thái Dũng. Thái Dũng chia sẻ: "Underworld Lounge tự tin khi trở thành một địa điểm văn minh, lành mạnh. Với menu đồ uống phong phú, cách phục vụ chuyên nghiệp, đây sẽ là nơi để các bạn trẻ cùng nhau thư giãn với những điệu nhạc sôi động”. Mọi khách hàng đến quán sẽ nhận được sự hài lòng với những thức uống đặc biệt được pha chế bởi bathender chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đó, Underworld sẽ mang đến cho bạn những bữa tiệc sinh nhật, event, after wedding... theo những ý tưởng đặc biệt và theo ý khách hàng. Và trong tháng sẽ có những mini show của các ca sĩ đang được yêu mến hiện nay với nhiều bài hit. Dù mới mở cửa được một thời gian ngắn nhưng Under world đã chiếm được nhiều tình cảm yêu mến của khách hàng.

Liên hệ: Tầng hầm 20 Hàng Tre- Hà Nội. Hotline: 0166 3838888.

Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Underworld-Lounge-20-H%C3%A0ng-Tre/289030024617989

(Nguồn: Underworld Lounge)