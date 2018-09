Đội flashmob quận đoàn Ngũ Hành Sơn mong chờ 'tỏa sáng' trên sân khấu DIFF 2018

Màn trình diễn của cả đội sẽ được thể hiện trên giai điệu nhẹ nhàng của 'Welcome to Danang' và sôi động của 'Sẻ chia từng khoảnh khắc'.

Đêm pháo hoa thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 sẽ được mở màn với tiết mục nhảy đồng diễn của đội Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn vào ngày 9/6. Là tiết mục trình diễn đầu tiên, đối mặt với không ít áp lực và thử thách, tuy nhiên, trưởng nhóm Hoàng Trân Châu lại không cảm thấy áp lực mà rất háo hức. Cả đội giữ tâm lý thoải mái, tự tin và sẵn sàng trình diễn trước hàng nghìn khán giả. Trân Châu cũng tiết lộ một vài điều thú vị trong quá trình tập luyện của cả đội.

- Sắp đến đêm Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn biểu diễn, cảm xúc của bạn thế nào?

- Phải nói là từng thành viên của đội flashmob đang rất háo hức để tham gia tổng duyệt và biểu diễn tại đêm pháo hoa sắp tới đây. Qua mỗi đêm pháo hoa và chứng kiến các đội khác lần lượt biểu diễn tốt, cả team càng thấy hồi hộp và áp lực. Tuy nhiên, cảm giác lúc này vẫn là mong đợi để đến ngày được đứng trên sân khấu của DIFF 2018.

Các thành viên đội flashmob Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn.

- Các bạn chuẩn bị những gì để có thể "tỏa sáng" trên sân khấu?

- DIFF là một sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp. Tôi thấy được đứng trên sân khấu, biểu diễn như các nghệ sĩ khác với hàng nghìn khán giả xem trực tiếp là một cơ hội không dễ. Ngay khi biết kết quả đội Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi này, chúng tôi đã đầu tư nghiêm túc về bài nhảy và trang phục biểu diễn sao cho phù hợp với tinh thần tập luyện của toàn đội cũng được đẩy lên mức cao nhất.

- Tiết mục được lấy cảm hứng từ đâu và cả đội đã phải luyện tập bao lâu để có thể tự tin biểu diễn?

- Tiết mục của Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn được xây dựng trên nền nhạc của hai bài hát Welcome to Danang và Sẻ chia từng khoảnh khắc. Chúng tôi tin đây là hai bài phù hợp nhất với sân khấu của DIFF và chủ đề của cuộc thi. Với bài Welcome to Danang, giai điệu và ca từ khá nhẹ nhàng, chúng tôi mong muốn sẽ thể hiện được tinh thần vui vẻ, mến khách của người Đà Nẵng với du khách thập phương, đúng như tên gọi của bài hát. Sẻ chia từng khoảnh khắc lại mang hơi hướng năng động, tràn trề năng lượng của tuổi thanh xuân. Chúng tôi sẽ khai thác tối đa những động tác mạnh mẽ, thể hiện được "cái chất" của tuổi trẻ.

Bài nhảy của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu rất nhiều động tác và sự đa dạng kết hợp với hiệu ứng đội hình của toàn đội. Ngoài ra, nhạc nền cũng là một điểm cộng cho tiết mục của đội. Cả đội hơn một tháng nay đã luyện tập miệt mài, chỉ chờ đến ngày "tỏa sáng".

Cả đội đang gấp rút chuẩn bị cho màn biểu diễn vào ngày 9/6 tới.

- Cơ duyên nào đưa các bạn đến với điệu nhảy flashmob?

- Flashmob đã xuất hiện ngay và gần như song song với loại hình nhảy dân vũ tập thể được phổ biến trong thanh niên Đà Nẵng thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố. Cách đây hơn 5 năm, team Ngũ Hành Sơn đã được tập và chúng tôi đã tham gia nhiều cuộc thi flashmob trong các hoạt động đoàn tại địa phương cũng như trường học.

- Điều khó nhất mà các bạn phải vượt qua khi tập luyện và biểu diễn flashmob là gì?

- Flashmob là loại hình nhảy tập thể, nên yêu cầu phải có sự đồng thuận và thống nhất cao của tất cả thành viên. Bên cạnh đó, flashmob cũng đòi hỏi sự sáng tạo của các thành viên trong đội về động tác cũng như sắp xếp, bố trí đội hình. Do đó, việc lên lịch tập luyện làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho từng thành viên trong đội cũng như sự nhất trí cao về động tác, đội hình là vấn đề đặt ra mỗi khi tập luyện. Hơn nữa, thành viên của đội đều rất trẻ, có bạn lần đầu tiên tham gia tập luyện và biểu diễn nên kinh nghiệm cũng là một thử thách và áp lực mỗi khi lên sân khấu.

Địa điểm mua vé xem pháo hoa: - Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills: 93 Nguyễn Văn Linh , quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: 02363.749.891 - Hotline: 0905.766.777.

- Phòng vé Sun World Đà Nẵng Wonders: Số 1 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hotline: 18001200.

- Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng: 108 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: 02363.550.111.

- Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng: 100 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: 02363.863.595/ 02363.530.400. Hotline: 0905.029.393/ 0935.348.499.

- Sảnh ngoài ga đến quốc nội - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: Công ty Ngọc Phương Nghi (điểm bán Sim - Card). Hotline: 0941.760.888.

- Tiệm ăn 60s: 50 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hotline: 0941.760.888.

- Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng: 23 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tel: 02363.888.119. Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trường hợp khách không mua vé đúng với chiều cao của trẻ và mua lại vé người lớn thì vé trẻ em đã mua sẽ không có giá trị hoán đổi. Mức giá này đã bao gồm VAT. Mọi thắc mắc liên quan đến DIFF 2018, liên hệ hotline 1800 1200.

