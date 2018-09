Đoan Trang và trải nghiệm du lịch Ấn Độ sang chảnh

Gia đình nữ ca sĩ xinh đẹp dành thời gian thăm thú thành phố Jaipur cổ kính với những căn nhà màu hồng nâu đặc biệt trong chuyến du lịch Ấn Độ.

Ngay sau khi dành những giây phút quây quần bên đình ở Việt Nam trong dịp Tết nguyên đán, Đoan Trang cùng chồng và bé Sol sang Ấn Độ nghỉ dưỡng, kết hợp trong chuyến công tác của ông xã nữ ca sĩ "Chocolate".

Phần đông du khách Việt thường e dè, ngại ngần khi nghĩ tới du lịch ở Ấn Độ, với đầy rẫy những bất trắc, khó khăn trong an ninh, văn hóa và ẩm thực. Chia sẻ về lý do lựa chọn điểm đến lần này, cô chia sẻ: "Mấy năm trước, chồng tôi rủ đi Ấn Độ. Chính tôi cũng sợ Ấn Độ không an toàn, Ấn Độ dơ, mùi... như những gì tôi đã nghe. Nhưng quả thật, lần này quay trở lại, tôi vẫn khẳng định rằng, nếu chỉ nghĩ về Ấn Độ như thế, là ta chưa có cơ hội thấy nhiều để hiểu hết về đất nước này.

Ấn Độ trong tôi là một Ấn Độ thật sang chảnh của tầng lớp thượng lưu. Các đại gia, trọc phú của những nước khác có khi còn không với kịp. Một Ấn Độ thân thương với những con người tầng lớp lao động. Một Ấn Độ rực rỡ sắc màu, một Ấn Độ đậm chất truyền thống mà họ luôn cố gìn giữ cho dân tộc mình qua những danh lam, thắng cảnh và ngay cả trên bộ trang phục họ mặc mỗi ngày. Và còn hơn thế nữa, đó là một Ấn Độ thật đẹp!".

Thời điểm khởi hành chuyến đi, thời tiết ở Ấn Độ khá đẹp, chưa quá nắng nóng như mùa hè, tầm 20-25 độ C rất mát mẻ và phù hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Vợ chồng cô đã đưa con gái đến thăm nhiều danh thắng đẹp và nổi tiếng ở các thành phố Mumbai, thủ đô New Delhi và thành phố Jaipur.

Ngoài hai thành phố rất hiện đại và nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ, gia đình của nữ ca sĩ dành nhiều thời gian để khám phá Jaipur, một thành phố cổ kính (còn biết đến với tên gọi Pink City, thủ phủ bang Rajasthan), một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất đất nước cà ri. Jaipur nằm ở phía Tây Bắc Ấn Độ, có nhiều cung điện, dinh thự của tầng lớp vua chúa xưa. Đặc biệt, hầu hết các tòa nhà lớn ở đây đều được sơn màu hồng, qua năm tháng ngả thành màu hồng nâu đầy dấu vết năm tháng.

Chia sẻ về nhật ký những ngày ở Ấn Độ, Đoan Trang cho biết, từ thủ đô New Delhi, bay khoảng gần một tiếng là đến thành phố Jaipur, thành phố xinh đẹp với rất nhiều dinh thự, thành luỹ. Người ta hay nói đùa rằng đi Ấn Độ mà chưa tới Jaipur có nghĩa là chưa tới.

Ở Jaipur có rất nhiều nơi để viếng thăm như City Palace, nằm trong Pink City. Hoàng hậu Ấn Độ ngày xưa ở đây không bao giờ được bước chân ra ngoài, hầu như không được giao tiếp với ai và người ta thì không bao giờ được phép nhìn thấy gương mặt của bà. Vì vậy, trong các lần lễ hội, người ta nhảy múa ngay dưới cái sảnh to rộng này, nhưng nữ hoàng không được xuống mà chỉ được đứng từ trên, che mặt và nhìn xuống dưới qua những chiếc khe hở.

Ở Jaipur, gia đình Đoan Trang chọn ở khách sạn Hyatt Regency. "Đi chơi về lại khách sạn thấy tầng của mình toàn bảo vệ, lính gác, vệ sĩ, súng ống các kiểu. Hỏi ra mới biết bác Tổng thống đảo quốc Mauritius ở ngay kế phòng mình. Rời nơi này để mẹ về còn làm việc, sẽ nhớ lắm đây, Hyatt Regency, một trong những khách sạn yêu thích nhất của gia đình Sol, rất xinh đẹp, thân thiện, dễ thương. Cũng có thể do 3 là khách VIP, hay cũng có thể là vì Sol hay hát hay ca mà các cô các chú đối xử với nhà mình gần như tuyệt hảo", cô chia sẻ.

Từng đi chơi nhiều nơi cùng bố mẹ trước đây nên bé Sol tỏ ra dạn dĩ và rất hứng thú với chuyến đi lần này. Bé tích cực tham gia cùng mẹ vào các hoạt động ngoài trời. Công chúa nhỏ còn rất thân thiện, giao tiếp với người lạ bằng nhiều từ mới tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Thụy Điển.

Ông xã Đoan Trang luôn chu đáo trong việc chăm sóc vợ con, ngoài việc chuẩn bị trước nơi ở sang trọng, đẳng cấp, anh còn đưa vợ con đi thưởng thức ẩm thực tại rất nhiều những nhà hàng khác nhau với nhiều loại thức ăn, đồ uống phong phú như: Nhật, Mông Cổ, Ý, Ấn Độ… Trong đó, món Sol yêu thích nhất là pasta với nấm cùng (phô mai).

Nguyên Chi

Ảnh: FBNV