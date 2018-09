Điều không thể thiếu với phượt thủ Roise Nguyễn

Tác giả cuốn sách 'Ta ba lô trên đất Á' khám phá đất nước với một người bạn đồng hành giúp cô luôn kết nối với bạn bè của mình.

Nguyễn Hoàng Nguyên (Roise Nguyễn) tự gọi mình là một con bọ lữ hành - travel bug. Thói quen du lịch của cô bắt nguồn từ những ngày còn là sinh viên. Mỗi khi thấy mệt mỏi, chán nản, cô lại phóng xe vài trăm km đi chơi. Cô đi hết đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, rồi đến các tỉnh duyên hải miền Trung, cứ thế cuộn tròn theo những vòng bánh xe. Mỗi chuyến đi lại mang về cho Nguyên những ký ức của những ngày tuổi trẻ được đi được sống, tự do và phóng khoáng như một cơn gió ngây dại, quê hương đẹp bình dị với niềm hạnh phúc giản đơn trên mỗi con đường…

Đến khi đi làm, cô gái này lại mải mê chinh phục những vùng đất xa hơn. Nguyên lang thang rong ruổi khắp vùng Nam Thái, lượn lờ xe máy ở Bali, đạp xe ở Siem Reap ngắm đền Angkor cổ kính. Nguyên leo lên đỉnh cây cầu trên mây ở Langkawi để nhìn ngắm cảnh tượng 100 hòn đảo bao phủ bởi san hô, ngắm sông ngầm chảy dưới mặt đất Puerto Princessa ở Philippines. Cô chạy đua trên tàu điện Shinkanshen để kịp đi dọc suốt chiều dài đảo lớn nhất nước Nhật từ Tokyo đến Hiroshima. Tổng hợp những mảnh ký ức trên đường lữ hành, cô viết cuốn sách “Ta ba lô trên đất Á” hướng dẫn du lịch bụi quanh khu vực Đông Nam Á cho người mới bắt đầu.

Sau này, được đi khám phá vùng Đông và Tây Bắc Bộ, Nguyên mới phát hiện ra, ngay tại đất nước mình, cô còn đang bỏ lỡ nhiều điều kỳ diệu. Vì vậy, cô lại quyết định đến với những vùng đất địa đầu, xa xôi và hiểm trở của Tổ quốc. Nguyên đã tới vùng biên giới Mường Khương tặng quà cho các trường tiểu học trong bản sâu. Đường đi gập ghềnh, nhiều ổ gà, ổ voi và bụi đỏ phủ đầy người lẫn xe.

Cô gái “Ta ba lô trên đất Á” ở đỉnh Mã Pí Lèng.

Cô gái này cũng từng lái xe vượt qua tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Đèo Khau Phạ nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang vàng rực mùa gặt hái, đèo Ô Quy Hồ ngắm những con đường bên dưới mỏng manh như sợi chỉ vắt ngang núi, đèo Mã Pí Lèng quanh co hiểm trở nhìn xuống thung lũng đẹp như một giấc mơ.

Lần Nguyên đi Hoàng Su Phì, qua những khúc cua ngoặt như gấp tay áo, một chiếc ô tô lên đèo lấn hết cả phần đường đối diện. Nếu bạn đi cùng cô không vững tay lái thắng xe đánh nép vào mảnh lề bé tí, chắc cả người lẫn xe đều rơi thẳng xuống vực. Lần cô ghé thăm cột cờ Lũng Cú cùng bạn bè, cả nhóm có cơ hội đứng chào lá cờ Tổ quốc với cảm giác thiêng liêng lâng lâng khó tả.

Càng rong ruổi những nẻo đường trong nước, Nguyên nhận ra không đâu khiến cô gái này vui như cảm giác nhìn ngắm quê hương trù phú, hùng vĩ. Ngắm những nơi xa xôi rồi quay về mới thấy Việt Nam nhiều cảnh đẹp. Đã 6 năm kể từ ngày cô có chuyến phượt đầu tiên.

"Up in the air" là một bộ phim nổi tiếng kể về một người đàn ông tự hào dành phần lớn cuộc đời cho những chuyến bay rồi nhìn lại nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mối liên hệ với gia đình, bạn bè dưới mặt đất. May mắn cho Nguyên, cô vẫn giữ được liên lạc với những người thân của mình trên mọi cung đường. Người bạn đồng hành của cô trên mọi nẻo đường chính là chiếc điện thoại có sóng 3G giúp cô luôn cập nhật mọi thông tin ở bất cứ đâu. Những lần ở nơi thâm sơn cùng cốc, biên giới địa đầu tổ quốc, chiếc điện thoại đã giúp Nguyên vơi bớt phần nào đi sự cô độc. Cô vẫn có thể kiểm tra email công việc, làm việc khi đang trên đường, cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội cho bạn bè và độc giả theo dõi hay gửi thông tin cho gia đình.

Những khi đến nơi thâm sơn cùng cốc, Roise Nguyễn vẫn có thể đăng trên Facebook bức ảnh vừa chụp để chia sẻ với bạn bè.

Nhờ Viettel 3G mà khi ở dọc biên giới của một bản làng xa xôi, Nguyên vẫn có thể từ chụp ảnh ngay bằng điện thoại rồi đăng lên internet trong một thời gian ngắn cho kịp thời gian tham dự một kỳ thi. Đối với Nguyên, smartphone có 3G là điều không thể thiếu cho mỗi chuyến phượt khám phá đất nước.

