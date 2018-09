Diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ăn quên lối về ở Quy Nhơn

Quy Nhơn sở hữu những bãi tắm tuyệt đẹp được ví như thiên đường, làn nước biển xanh trong tận đáy, bãi biển vắng và riêng tư. Điểm đến đầu tiên của Hương Giang là đảo Kỳ Co. Để di chuyển ra Kỳ Co, bạn có thể thuê dịch vụ tham quan và vui chơi ở đảo. Vé trọn gói Kỳ Co bao gồm lặn biển ngắm san hô và ăn uống cuối tour. Bữa ăn có 8 món ăn như: mực hấp, ốc, hàu nướng, cháo hải sản, canh rong biển... có giá là 380.000 đồng một người. Tuy nhiên nữ diễn viên nhận xét chất lượng ở mức bình thường, không ngon xuất sắc vì "hơi công nghiệp".