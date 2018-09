Điểm nhấn trong đêm nhạc 'The Master of Symphony' tại TP HCM

Trong buổi tập duyệt, Tùng Dương chia sẻ: “Tặng nhau một món quá vật chất thì quá đỗi bình thường, không thể so được với những món quà tinh thần. Tôi tin rằng khi nhận được một cặp vé xem 'The Master of Symphony', người được tặng sẽ thích thú và cảm động hơn rất nhiều. Tấm vé đó là tâm huyết của cả một tập thể và chắc chắn người được nhận sẽ rất quý, trân trọng hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Một nghệ sĩ như tôi khi được tham gia vào chương trình đầy tâm huyết đó cũng cảm thấy vinh dự, tự hào”. Vậy nên anh cũng đã có những lựa chọn rất đặc biệt cho sự xuất hiện của mình.