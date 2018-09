Điểm đến hấp dẫn tại Campuchia

Phnom Penh, chùa Bạc, khách sạn sòng bài NagaWorld, khu ẩm thực đặc trưng... là những điểm đến hấp dẫn du khách tại xứ sở Chùa Vàng.

Thủ đô Phnom Penh hấp dẫn nhiều du khách bởi hoàng cung lộng lẫy hướng ra mặt sông lộng gió với quảng trường xanh mát và những bầy chim bồ câu hiền lành. Hoàng cung ở Phnom Penh được xây dựng mới vào năm 1866 để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của quốc vương, gia đình và các quan khách nước ngoài. Đây là nơi diễn ra các nghi thức ngoại giao và nghi lễ Hoàng gia.

Ngay gần Hoàng cung là khu vực chùa Bạc tạo thành một quần thể kiến trúc độc đáo, tráng lệ, là biểu tượng của cả vương quốc Campuchia. Toàn bộ công trình với mái ngói mạ vàng, được thiết kế độc đáo theo phong cách Khmer.

Chùa Bạc trong nắng chiều.

Buổi tối, du khách có thể tự do hoặc tham quan thủ đô Phnom Penh dọc theo bờ sông Mekong thơ mộng. Bạn cũng có thể thả bộ thư thái hay ngồi nhâm nhi ly cà phê ở khu phố Tây, cảm nhận cuộc sống về đêm của nơi này.

Một điểm đến đặc biệt mà du khách không nên bỏ qua là khu phức hợp khách sạn sòng bài NagaWorld nằm ngay giữa trái tim thành phố. Trải dài trên diện tích hơn 11 hecta, khu phức hợp này có thể so sánh và xứng ngang tầm với công trình đồ sộ của Taj Mahal Casino ở Las Vegas về sự thịnh vượng và kiến trúc ngoại hạng. Cơ sở vật chất cao cấp để phục vụ các hoạt động ẩm thực và giải trí bao gồm 16 nhà hàng đa quốc gia Âu - Á và các câu lạc bộ mang đẳng cấp thế giới như Fashion TV Lounge, Darling & Darling Club, nơi con người ta có thể thăng hoa với những phù thủy âm thanh DJ đẳng cấp thế giới, cùng nhiều show diễn giải trí đa đạng.

Khách sạn 5 sao NagaWorld.

Đến Campuchia, bạn cũng nên nếm thử món bò nướng nổi tiếng bởi cách tẩm ướp, cũng như nguyên liệu chế biến. Bạn sẽ có cảm giác được nếm vị bò nướng phong cách Mexican với miếng bò dày mềm và ngọt. Một số nhà hàng ẩm thực Khmer nổi tiếng, hợp túi tiền tại nơi này như nhà hàng Sovana 1 và 2, nơi bán thịt bò nướng rất ngon và các loại hải sản cũng như một số món ăn truyền thống khác; các hàng ăn uống dọc bờ sông Đảo Kim Cương với giá bình dân.

Các địa điểm ẩm thực thú vị khác như Bopha restaurant đối diện chợ đêm Phnom Penh; Buffet Tonle Bassac, trên đường Mao Tse Tung; Le Seoul, 62 Monivong, nơi bán nhiều món ngon Hàn Quốc; Sisowath Quay là khu phố Tây nơi tập trung nhiều điểm ăn uống, vui chơi, giải trí, bar…

Đến Campuchia, bạn còn được thưởng thức coffee cao tầng Phnom Pênh - một trong những nơi thích hợp để thưởng thức coffee và ngắm toàn cảnh thành phố Phnom Pênh về đêm từ tầng 28. Coffee tại nhà hàng Bopha, đối diện chợ đêm Cambodia có khung cảnh rất đẹp và lãng mạn bởi kiến trúc và vị trí dọc bờ sông Tonle Bassac.

Motor coffee được trang trí mang chủ đề những chiếc xe đua, tạo cảm giác thú vị cho khách khi đến thưởng thức trên đường Sothearos Blvd, (10 phút đi bộ từ Nagaworld). True Coffee trên đường Monivong. Le Moon terrace bar là bar trên tầng thượng của nhà hàng K west nằm trên đường Sisowath Quay (Riverside) khu phố Tây.

Một số Night Club tại Campuchia như Dar ling & Darling Club, FTV Lounge nằm trong khu phức hợp NagaWorld; Heart of the Darkness sôi động nằm ở đường số 51; Nova Club trên đường 214, đánh nhạc Chill out giống như Chill bar Việt Nam và Lavo lounge nằm trên đường số 208.

Fashion TV Live tại NagaWorld.

Bạn có thể ghé các spa như NagaWorld Spa - nơi được mệnh danh là thiên đường thư giãn trong hệ thống phòng sang trọng, với các gói massage trị trị liệu đặc biệt từ phương pháp Hoàng gia Bali, Thái và Khmer... Spa tại PhnomPenh có rất nhiều địa chỉ tại khu phố Tây, Riverside với giá dao động 7-10 USD một người.

Các địa điểm mua sắm như Ourysey - hàng hóa dạng sỉ, chợ truyền thống, các loại xe đạp, phụ tùng xe; Olympic hàng hóa dạng sỉ; Aeon Mall mới khai trương khoảng một tháng, cách Nagaworld khoảng 15 phút đi bộ.

Nếu là tín đồ mua sắm, bạn không thể bỏ qua 3 nơi: chợ Nga (Russian Market hay gọi là chợ Tuol Tom Pong), chuyên bán quần áo xuất khẩu Made in Cambodia và các mặt hàng Handmade. CX Centre đối diện chợ Mới, cũng là một trung tâm bán hàng hiệu xuất khẩu Made in Cambodia. Hàng ở Wexport giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng một phần hai đến một phần ba giá bán ở Việt Nam. Tại đây, giá một chiếc quần Skinny Jeans tính ra chỉ khoảng 400.000 đồng; một chiếc sơ mi nữ của Mango chỉ hơn 200.000 đồng; một váy hiệu Catier sản xuất tại Mỹ cũng chỉ hơn một triệu đồng; một đôi giày nam sản xuất tại EU nhãn mác nổi tiếng chỉ một triệu đồng.

Đối với những hàng đẳng cấp cao như Chanel, Burberry, LV, Catier, Salvatore, Adidas “xịn” 100%, bạn phải tới siêu thị Lucky Mall. Đây là nơi những người giàu ở Campuchia, thậm chí khách ở Việt Nam quen biết thường đến mua.

Gợi ý tour du lịch trọn gói:

Nếu bạn đi xuất ngoại lần đầu nên chọn tour là dễ dàng nhất, bởi thời gian check in tại cửa khẩu và đóng visa những dịp cuối tuần hay lễ Tết rất vất vả. Chi phí đi lại hay ăn ở cũng khổng rẻ hơn được chút nào.

Và gợi ý cho bạn thử trải nghiệm tour “Free & Easy 3 ngày 2 đêm của NagaWorld“ với dịch vụ 5 sao mà giá cả chỉ có 3 sao, với chi phí 2,65 triệu đồng một người cho phòng đôi bao gồm đưa đón Sài Gòn - Phnom Penh bằng xe Limo Bus có hệ thống TV LCD và ghế massage. Khách được thưởng thức 6 bữa ăn chính tại một số nhà hàng trong hệ thống 16 nhà hàng của NagaWorld, 2 đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao, cùng tour thăm thú quanh Phnom Penh như chùa Wat Phnom, cung điện Hoàng Gia, Chùa Vàng, Chùa Bạc, chợ trung tâm…

(Nguồn: NagaWorld)