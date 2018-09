Điểm đến cho các cặp tình nhân Valentine năm nay

Phố cổ Hội An Một trong những kiến trúc cổ kính, nên thơ và tuyệt đẹp mà các cặp tình nhân không nên bỏ qua trong ngày Valentine là phố cổ Hội An. Những ngôi nhà cổ cùng khung cảnh yên bình, nên thơ sẽ gắn kết các đôi với nhau. Ngoài ra tại đây bạn và một nửa yêu thương sẽ ngắm toàn bộ cảnh phố cổ Hội An được thắp sáng đèn lồng khi đi thuyền. Đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, ngọt ngào của hai người đó. Ảnh: Khamphavietnam.