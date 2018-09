Địa chỉ cuối tuần: hai quán mới tinh ở Hà Nội cho ngày nghỉ lễ

Một quán mở từ sáng tới 17h và một quán mở 24/24h sẽ khiến bạn 'phủ kín lịch' ngày nghỉ trong dịp 2/9 này.

Dịp nghỉ lễ 2/9 là thời gian để bạn tận hưởng một Hà Nội thanh bình, yên ả, khác với sự ồn ào, hối hả ngày thường. Bên cạnh những quán cà phê, nhà hàng đã quá nổi tiếng mà chắc chắn sẽ đông khách vào ngày nghỉ thì bạn có thể tham khảo địa chỉ mới dưới đây. Chúng hút khách không chỉ bởi đồ ăn ngon, không gian lãng mạn mà còn bởi thời gian mở cửa khá đặc biệt: một quán mở từ sáng tới 17h và một quán mở 24/24h. Hãy dành ra trọn vẹn một ngày để trải nghiệm một Hà Nội hoàn toàn khác mà ngày thường bạn đã bỏ lỡ.

Muối Tiêu - Salt n' Pepper Café & Eatery

Quán Muối Tiêu nằm trong con ngõ đẹp nhất nhì Hà Nội - ngõ Hội Vũ. Nằm ngay khu trung tâm náo nhiệt nhưng ngõ Hội Vũ vẫn giữ được những nét cổ kính, thâm nghiêm của một Hà Nội xưa cũ. Quán tọa lạc ngay ở một căn biệt thự Pháp cổ, có sân vườn và hiên nhà rộn tiếng chim hót. Đây cũng là không gian yêu thích của các bạn trẻ có thói quen ăn sáng cầu kỳ với lựa chọn chính được phục vụ là bữa sáng và bữa ăn lỡ (brunch - breakfast và lunch).

Muối Tiêu đón khách từ 8h sáng. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ, nếu chẳng may có dậy muộn thì bữa ăn lỡ dạng brunch là lựa chọn lý tưởng. Brunch là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của một bữa ăn trễ hơn bữa sáng nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa. Nói cách khác, đó là bữa tiệc dành cho những người yêu thích cuộc sống phóng khoáng tận hưởng sự tự do, không gò bò. Nguyên liệu tươi, đảm bảo "healthy" hay các loại đồ ăn, thức uống detox thanh lọc cho cơ thể như bánh mì nguyên cám, lườn gà, rau cải, nấm... Các món ăn trong thực đơn cũng được chế biến và bày biện rất cầu kỳ theo kiểu châu Âu. Bạn có thể có những bức ảnh check in đẹp chẳng kém gì trên các tạp chí ẩm thực.

Brunch (breakfast-lunch) là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của một bữa ăn trễ hơn bữa sáng nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa. Ảnh binh.pham, hannxx

Quán mở cửa từ 8h tới 17h chiều là đóng cửa, qua bữa trưa, bạn có thể nán lại đôi chút để thưởng thức cà phê và món ăn nhẹ trong không gian cổ kính của căn nhà cũ giữa những ngày đầu thu mát mẻ.

De.Tầm

Với những người thích lê la quán xá lúc tối muộn thì De.Tầm là gợi ý khá thú vị dành cho bạn. Tuy mới mở được một tháng nhưng ngay lập tức, quán cà phê này đã được các hotgirl, hotblogger nổi tiếng "bóc tem" và dành nhiều lời ca ngợi vì thiết kế nội thất bên trong rất có gout, kết hợp với không gian sân vườn xinh xắn và đậm chất Hà Nội.

Nằm trong một căn nhà cổ ở số 33 phố Yên Thế (Hà Nội), quán cà phê này có rất nhiều góc nhỏ để bạn chụp hình hoặc ngồi vắt vẻo tán gẫu với bạn bè trong những ngày thảnh thơi. Chủ quán là dân thiết kế nên sẽ không lạ khi bắt gặp từng chi tiết nhỏ về nội thất được chọn lọc kỹ càng, tinh tế từ chiếc tủ cũ, bộ bàn ghế, bình hoa hay giá sách.

Không gian ở De.Tầm sẽ khiến bạn yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh hanhchipp, n.kanh

Ngay từ cửa bước vào, thực khách sẽ đi qua một khoảng sân lát gạch thoáng rộng, hoa lá nở rực rỡ dưới tán cây già. De.Tầm có nhiều gian, góc nào cũng rất Tây và cổ kính phục vụ cho các nhóm nhỏ 2-4 người để rủ rỉ to nhỏ mà không bị làm phiền. Quán có tầng 2 có hai gian nhỏ, để ghé sofa cỡ lỡn, phòng còn lại dành cho nhóm bạn đông hơn hoặc những người tới đây đọc sách, làm việc. Thực khách sẽ đặc biệt yêu thích chiếc ống hút tre mà quán sử dụng. Hiện nay, vật dụng này đang rất được ưa chuộng vì sự bảo vệ môi trường.

Nếu như Muối Tiêu mở từ sáng tới chiều thì De.Tầm lại mở cả ngày, thích hợp nhất là ngồi từ chiều tới tối khuya. Ở Hà Nội, không có nhiều quán cà phê mở 24/24h nên sự xuất hiện của De.Tầm được rất nhiều người ưa thích. Trong những ngày nghỉ không phải thức dậy sớm, hãy nán lại quán lâu hơn một chút để tận hưởng không khí Hà Nội về đêm.