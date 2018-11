Địa chỉ cuối tuần: 2 quán cà phê được yêu thích nhờ mặt tiền 'sống ảo' ở Hà Nội

BAKED by Julie và Blackbird được thực khách yêu quý ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ mặt tiền trang trí cầu kỳ.

BAKED by Julie

Team bánh bèo thường xuyên trưng dụng background này để sống ảo. Ảnh: milesofsmiles._

Tọa lạc trên con phố "không thể trung tâm" hơn - phố Hàng Bông, tiệm bánh BAKED by Julie được biết tới với thiết kế dễ thương và độc đáo. Thực khách lần đầu tiên đến với quán phần nhiều là do bị hút hồn bởi những tấm hình check in trước cửa hiệu màu "hồng toàn tập" từ tường, khung cửa gỗ cho tới dàn hoa hồng rủ xuống đẹp như mơ.

Còn nếu chưa từng biết tới tên quán, chỉ cần tình cờ đi ngang qua phố Hàng Bông, bạn cũng sẽ nhận ra ngay địa chỉ ăn chơi mới toanh đang được yêu thích này. Chủ quán còn đặt một chiếc xe đạp sơn màu trắng với chiếc giỏ hoa đầy mơ màng, tạo thành một khung hình kinh điển mà bất cứ ai đến đây cũng muốn chụp ảnh cho bằng bạn bằng bè.

Đối tượng khách chú yếu của tiệm bánh nhỏ chính là những cô nàng "bánh bèo" hảo ngọt. Nhưng không chỉ vậy, qua vài tháng khai trương, tiệm đã được nhiều du khách nước ngoài cùng một số travel blogger "Tây" check in và dành cho nhiều lời khen ngợi. Nằm ở khu phố cổ nên diện tích quán không quá rộng nhưng từng góc nhỏ cũng được chăm chút và mang tone hồng quen thuộc. Bàn ghế, ấm tách, chậu hoa được bày biện xinh xắn. Chủ tiệm là một thợ làm bánh khá có tiếng nên các loại bánh ở BAKED by Julie được đánh giá khá ngon. Quán mở từ 8h30 đến 23h với mức giá thuộc loại "sang chảnh".

Đường tới quán:

Blackbird Coffee

Mặt tiền của Blackbird coffee có phong cách như một quán cà phê ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: maikhuatt

Ở Hà Nội, không khó khăn để tìm một quán cà phê "so deep" nhưng không phải quán nào cũng "chất" ngay từ mặt tiền như Blackbird. Tọa lạc ở con phố Chân Cầm tĩnh lặng và rêu phong, quán có diện tích khiêm tốn nhưng được thiết kế rất có gout. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người phải nhìn lại địa chỉ chính xác vì ngỡ một quán cà phê ở Đài Loan hay Nhật Bản.

Sử dụng tone cam - xám, phần mặt tiền của Blackbird còn được điểm xuyết bởi những chậu cây xinh xắn, chiếc đèn rất Tây, tấm bảng, phần ghế ngồi bằng xi măng. Đặc biệt, du khách có thể ngồi ngoài hiên, tận hưởng khoảng không dưới tán cây trong những ngày cuối thu nắng nhẹ gió mát này. Từ đây, thực khách còn có thể nhìn sang một căn biệt thự cổ kính rêu phong, mái ngói thâm nghiêm, đặc trưng của Hà Nội.

Phía bên trong quán, nội thất mang phong cách tối giản, ấm cúng, phù hợp cho những người muốn tới đây để để làm việc và nghe những bản nhạc The Beatles du dương, hoài cổ. Khu vực này rất gần Nhà thờ Lớn, hồ Gươm và nhiều hàng quán ăn uống. Bạn có thể tới đây vào sáng sớm, điểm báo, thảnh thơi trò chuyện và đi dạo trước khi ăn trưa cùng bạn bè. Bạn nên gọi cà phê hoặc bạc xỉu vì được đánh giá cao. Blackbird mở từ 7h30 tới 22h.

Đường tới quán: