Đi tìm các địa danh quen thuộc trong 'Fast & Furious'

Bom tấn của Hollywood trong 14 năm qua chưa bao giờ giảm nhiệt và các địa điểm quay bộ phim này cũng luôn được người hâm mộ quan tâm.

Nhà của Dominic Toretto (Vin Diesel)

Ngôi nhà gỗ trắng của Dom hoàn toàn có thật ngoài đời, chỉ có phần gara chứa chiếc 1970 Dodge Charger R/T thì là một kỹ xảo ghép cảnh của Hollywood. Ngôi nhà này nằm gần công viên Echo Park - phía tây bắc trung tâm thành phố Los Angles. Tuy nhiên đoàn làm phim cũng lưu ý người hâm mộ hãy thận trọng để không làm phiền người dân sống ở trong ngôi nhà này.

Cửa hàng Toretto

Xuất hiện trong phần 1 của bộ phim, cửa hàng này nằm về phía nam gần ngôi nhà của Toretto. Trong phim nó được sở hữu bởi Dom và em gái mình (Jordana Brewster). Cửa hàng kiêm quán ăn này là địa điểm em gái của Dom và Brian (Paul Walker) gặp nhau lần đầu tiên.

Trong thực tế thì cửa hàng có tên là "Bob's market", nằm ở góc đường Kensington và Bellevue, số 1234 đại lộ Bellevue, Los Angeles.

Key West, Florida

Cảnh quay ở Florida nằm trong "2 Fast 2 Furious" năm 2003. Key West là một khu vực nổi tiếng nối quốc lộ với thành phố Miami sôi động.

Quần đảo Canary, Tây Ban Nha

"Fast & Furious 6" khởi chiếu năm 2013 được quay chủ yếu trên đảo Tenerife - một trong những hòn đảo tuyệt đẹp thuộc quần đảo Canary.

Rio de Janiero, Brazil

Fast 5 ra rạp năm 2011 với các cảnh quay hầu hết ở thành phố quê hương của Dom - Rio de Janiero. Những khu nhà ổ chuột, bãi biển đông đúc cùng các con đường sôi động của Rio đã góp phần làm nên sự thành công của phần 5.

Trường quay Universal, Hollywood

Đây chính là nơi thực hiện các kỹ xảo về ô tô cũng như giới thiệu các mẫu siêu xe tốc độ cao từng sử dụng trong bộ phim. Thậm chí bạn còn có thể xem lại các phần của Fast & Furious với hiệu ứng đặc biệt, bao gồm cả 3D-HD được chiếu lên màn hình 360 độ rộng nhất thế giới.

Shibuya, Tokyo

"Tokyo Drift 2006" là một trong những phần phim được đánh giá hay nhất của series Fast & Furious. Cảnh rượt đuổi, đua xe, nơi Han (Sung Kang) sau này qua đời trong cuối phần 6 hầu hết ở được quay ở góc phố Shibuya. Đoàn làm phim đã phải cảnh báo người đi bộ tạm tránh khỏi con đường này khi diễn ra các cảnh quay để tránh rủi ro.

Khách sạn Emirates Palace, tháp Etihad, Abu Dhabi

Trong phần mới nhất của bộ phim này vừa được trình chiếu, khách sạn 7 sao của Abu Dhabi hiện lên lộng lẫy và đẳng cấp. Đặc biệt là cảnh quay ngoạn mục khi Paul và Dom lái xe bay qua 3 tòa tháp trước khi chiếc siêu xe lao thẳng xuống mặt đất.

Bãi biển Malibu, California

Cảnh cuối của phần 7 được quay ở bãi biển để chia tay Brian bởi diễn viên đóng vai này Paul Walker đã mãi mãi ra đi sau một tai nạn xe hơi vào năm 2013 - khi mới chỉ quay được gần 50% phần 7. Các anh em của Paulk đã giúp đỡ để có thể hoàn thành bộ phim và các nhà sản xuất cũng phải chi thêm rất nhiều tiền để thực hiện các kỹ xảo giúp Brian "sống" trên màn ảnh.

Đại lộ Templin và đường Ridge Route

Trong phần 7, sau khi Dom rời khỏi bãi biển, Brian cũng đi theo để tạm biệt. Hai người chạy trên hai chiếc xe rẽ vào hai con đường khác nhau và khi lời bài hát "See you again" vang lên cũng là lúc những hình ảnh hồi tưởng về Paul xuất hiện trên màn hình cùng một lời nhắn tạm biệt cuối cùng: "Dành tặng Paul" lấy đi bao nước mắt của khán giả, những người hâm mộ trung thành của bộ phim suốt 14 năm qua.

Hà Đan (theo Thatraveller)