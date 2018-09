Di chuyển, ăn và nghỉ ở sân bay mới Kuala Lumpur

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tránh cảm giác bỡ ngỡ khi đến sân bay quốc tế mới Kuala Lumpur 2 (KLIA2) của Malaysia, nơi được cho là sân bay giá rẻ lớn nhất thế giới.

Sân bay KLIA2 được xây dựng từ năm 2010 nhằm đáp ứng sự phát triển bùng nổ về du lịch giá rẻ. Nhà ga hành khách KLIA2 có 60 cửa đưa đón khách, 80 cầu dẫn máy bay và hơn 200 cửa hàng bán lẻ với tổng diện tích 32.000 m2. Sân bay KLIA2 có thể tiếp đón 45 triệu hành khách/năm.

KLIA2 là sân bay mới đưa vào sử dụng được 3 tháng.

Sân bay giá rẻ của Kuala Lumpur khai trương vào tháng 5 vừa qua, thay thế cho LCCT cũ. KLIA2 dành cho các hãng hàng không giá rẻ, trong đó nổi bật nhất là đại diện chủ nhà Air Asia, tiếp đến là Malindo Air, Cebu Pacific Air, Tiger Airways Singapore, Lion Air.

Vì mới đưa vào hoạt động nên KLIA2 còn lạ lẫm với nhiều khách du lịch. Nếu là tín đồ của hình thức du lịch bụi và vé máy bay giá rẻ thì chắc chắn bạn sẽ được ghé qua KLIA2 một vài lần. Từ Kuala Lumpur, Air Asia khai thác hàng trăm đường bay khác nhau đến các thành phố, địa điểm du lịch nổi tiếng của Đông Nam Á và châu Á.

Phương tiện giao thông

Hành trình di chuyển từ sân bay về thành phố và ngược lại khá thuận tiện.

Tiện lợi hơn với LCCT cũ chỉ có bus và taxi để vào trung tâm thành phố, KLIA2 đã có thêm KLIA Express và KLIA Transit - hệ thống tàu điện cao tốc. Bạn chỉ mất khoảng 30 phút để đến trạm cuối cùng KL Sentral - nơi trung chuyển giao thông lớn nhất ở thủ đô Kuala Lumpur. Hai hệ thống này có giá như nhau với 35 RM/chiều. Tuy nhiên KLIA Express thì chạy thẳng còn KLIA Transit sẽ dừng lại ở một số trạm. Ví dụ như, nếu muốn thăm quan thành phố Putrajaya, bạn sẽ chọn KLIA Transit để đi.

Muốn tiết kiệm hơn, bạn nên chọn xe buýt của một số hãng như Skybus, Aerobus để về KL Sentral. Giá vé một chiều từ KLIA2 về KL Sentral là 10 RM. Nếu muốn đến một số thành phố khác tại Malaysia như cao nguyên Genting, phố cổ Malacca, thành phố biên giới Johor Bahru, bạn cũng có thể mua vé xe buýt ngay tại sân bay KLIA2 với một số hãng như Jetbus, Aerobus, Transnasional, YoYo…

Về taxi, bạn có thể gọi taxi tính theo chặng cố định (Coupon Taxi) hoặc tính theo đồng hồ (Metered Taxi). Đây cũng là cách di chuyển đắt đỏ nhất.

Ngủ ở đâu

Ở KLIA2 bạn có thể chọn được chỗ ngủ an toàn và ấm áp.

Không ít du khách đã chọn ngủ tại sân bay mỗi khi phải transit mà thời gian không đủ để vào thành phố. Tại KLIA2, bạn có thể tìm cho mình một chỗ ngủ an toàn và ấm áp.

Sân bay KLIA2 có tất cả 3 tầng, trong đó tầng 1 là điểm đỗ của các phương tiện giao thông (xe buýt, taxi, tàu điện cao tốc), tầng 2 là Ga đến - Arrival Hall, tầng lửng 2M là khu vực ăn uống và tầng 3 là Ga đi - Departure Hall. Trong đó tầng 2M chính là nơi bạn có thể chọn để ngủ. Tầng này bao gồm các cửa hàng ăn uống và gần như toàn bộ diện tích sàn được trải thảm, vì thế bạn sẽ không phải sợ khi nghĩ đến cảnh ngủ sân bay trên sàn đá lạnh ngắt. Ở tầng 2, bạn cũng có thể ngủ ở trên những chiếc ghế dài, tuy nhiên ở đây điều hòa lạnh hơn so với tầng 2M.

Lựa chọn thứ hai về chỗ ngủ ở KLIA2 chính là khách sạn Tune Hotel, chung hệ thống với hãng hàng không Air Asia. Khách sạn này được xây dựng mới cùng thời điểm với sân bay và bạn chỉ mất 5 - 10 phút đi bộ để đến khách sạn này. Bạn có thể đặt phòng trước trên một số trang quen thuộc như Agoda, Booking hay web riêng của khách sạn với giá phòng từ 800.000 đến 1.500.000 đồng/đêm. Ngoài ra còn có khách sạn Capsule by Container cũng ở KLIA2 hoặc khách sạn Sama-Sama ở KLIA (bạn chỉ mất 3 phút đi KLIA Express để di chuyển từ KLIA2 về KLIA - Sân bay quốc tế của Kuala Lumpur).

Ăn gì

Các quầy hàng ăn uống khá phong phú.

Giống như một số sân bay ở Thái Lan hay Singapore, KLIA2 cũng có khu ẩm thực dành cho du khách. Khu vực Food court ở KLIA2 có tên là Quizinn, mở cửa 24/24 và ở tầng 2M. Ở đây phục vụ các món ăn Âu, Á cùng các quầy cafe, bánh ngọt tuy nhiên giá cả bị cho là đắt so với hình thức Food court.

Nếu bạn sợ ăn đồ ăn lạ hoặc không quen khẩu vị với những món ăn tại nước ngoài, thì hãy chọn những hãng đồ ăn nhanh quen thuộc như Burger King, KFC, McDonald's hoặc Texas Chicken. Một suất ăn của KFC có giá vào khoảng 12 - 14 RM (tương đương 70.000 - 100.000 đồng) hay một combo dành cho 3-4 người ở Texas Chicken có giá khoảng 29,9 RM.

Ở KLIA 2 cũng có một số quán café quen thuộc như Gloria Jean's Coffee, The Coffee Bean & Tea Leaf, Starbucks Coffee.

Ngoài ra, KLIA2 còn có siêu thị Jaya Grocer. Bạn có thể vào đây mua một số loại thực phẩm đóng gói để ăn, trong đó có những suất cơm hộp giá từ 7 đến 10 RM.

Mua sắm

Nếu phải chờ đợi quá lâu tại sân bay, thì cách tốt nhất để bạn giết thời gian có lẽ là mua sắm. Ở KLIA2, khu vực mua sắm với diện tích rộng hơn 70.000 m2, được so sánh lớn hơn cả khu mua sắm tại sân bay Heathrow (London), Suvarnabhumi (Bangkok) và Changi (Singapore). Một số thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc ở KLIA2 như FILA, Giordano, Skin Food, Vincci, Tissot, Crocs, Time to Time… Khu vực mua sắm chủ yếu tập trung ở tầng 2 của sân bay.

Một số lưu ý tại sân bay KLIA 2

Ở sân bay có rất nhiều quầy gửi hành lý để bạn chủ động cho các hành trình của mình.

- Khác với sân bay cũ LCCT, sân bay mới KLIA2 đã có hệ thống quét vân tay ở khu vực hải quan. Sau khi đưa hộ chiếu, bạn sẽ áp 2 ngón trỏ lên máy quét và được nhân viên hải quan đóng dấu nhập cảnh, xuất cảnh. Malaysia cũng đã bỏ tờ khai nhập xuất cảnh.

- Bạn có thể mua bánh ăn sáng ở cửa hàng Bread Story (tầng 2) với giá 10 RM cho 4 chiếc bánh ngọt trong khoảng thời gian khuyến mãi từ 12h đêm đến 6h sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên thưởng thức nước hoa quả thơm ngon với giá chỉ 5 RM ở Desserts Fruits trong Quizinn.

- Quầy bán sim ở dưới tầng 2 với một số hãng nổi tiếng như Digi, Hotlink, Tune Store, FlexiRoam…

- Bạn nên mang chăn, áo ấm, gối cổ và bịt mắt nếu có ý định ngủ tại sân bay. Cẩn thận hơn, bạn có thể mua thêm túi ngủ và nhớ sắm một chiếc túi nhỏ để đựng hộ chiếu, tiền bạc giấu trong quần áo. Valy có thể dùng gối đầu hoặc gác chân.

- Khi đã in Boarding Pass, bạn sẽ bỏ qua khu vực check in, vào thẳng khu vực an ninh, hải quan và chỉ cần đưa Boarding Pass cho nhân viên trước khi lên máy bay. Một lưu ý nhỏ là đừng quá lo lắng nếu bạn quá 2-3 kg hành lý xách tay vì hiếm khi nhân viên kiểm tra.

- Hãy để ý bảng thông tin máy bay để nắm chắc thông tin giờ bay, số hiệu máy bay, cửa lên máy bay.

- Nhân viên hải quan ở Malaysia có thể hỏi bạn về khách sạn bạn ở, mục đích đến đất nước họ hay vé máy bay khứ hồi.

- Nếu không muốn mang theo hành lý nặng, KLIA2 cũng có dịch vụ cho gửi hành lý, giá được tính theo kích thước hành lý và thời gian gửi. Khu vực gửi hành lý ở tầng 2, giá gửi dao động từ 18 đến 48 RM cho một ngày.

Atiska