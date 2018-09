Đi chơi giá rẻ đến Barcelona

Hãng Ryanair rất quái, bạn phải check in online và in thẻ lên máy bay trước. Nếu ra sân bay mới làm thì phải tốn 40 euro đấy.

Nghe tôi đi châu Âu chơi, ai cũng bảo sao mà sướng thế, chắc mọi người cứ nghĩ tôi đi chơi như kiểu đi resort an dưỡng ở biển. Mọi người đâu biết hành trình của chuyến đi có bao nhiêu chuyện để kể khổ. Hy vọng mọi người không bị mệt khi đọc bài này mà có thể qua đó học được kinh nghiệm đi chơi… giá rẻ.

Sau khi thỏa chí với Bỉ, tôi đi sang Barcelona, Tây Ban Nha bởi nghe qua khá nhiều chuyện hay ho về đất nước này. Ban đầu tính đi tàu nhưng vé quá mắc nên theo lời bạn bè check vé của mấy hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng ở châu Âu như Easyjet, Vueling, Ryanair… và cuối cùng book online với Ryanair vì giá nó ổn nhất và giờ bay phù hợp.

Ryan Air là hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng ở châu Âu. Vé rẻ đồng nghĩa với nhiều dịch vụ cũng không được như ý muốn.

Buổi sáng cuối ở Bỉ, tôi dậy sớm ra công viên gần nơi tôi trọ đi bộ vòng vòng. Thời tiết sớm ở Brussels khá lạnh đối với một người sống ở xứ nhiệt đới nắng nóng quanh năm như tôi. Công viên ở Brussels khá nhiều và dân chúng thường hay ra công viên đi bộ, chạy bộ, cắm trại, ngồi nghỉ… Sau đó tôi về nhà xách hành lý đón tram ra ga Midi để bắt xe bus đi sân bay. Sân bay của các hãng giá rẻ thường ở xa trung tâm nên tôi phải lo ra sân bay sớm. Đi taxi thì quá mắc nên tôi đi shuttle bus từ ga Midi chỉ tốn 13 euro.

Cái hãng Ryanair rất quái là bạn phải check in online và in thẻ lên máy bay ra trước, nếu ra sân bay mới làm thì phải tốn 40 euro chỉ cho việc check in và in boarding pass. Ryanair đúng là vé bán rẻ nên nó phải kiếm tiền bằng cách khác. Mỗi hành khách chỉ được xách tay một kiện, tất cả túi to túi nhỏ, laptop gì cũng phải nhét hết vào một túi và trọng lượng tối đa cho phép là 10kg. Hành lý ký gửi nếu mua loại 15 kg cũng chỉ được đựng trong một túi, quá 1kg cũng phải đóng tiền với giá là 20 euro/kg. Nhân viên cân đong ngay tại lối ra cửa nên cứ ai thừa cân là bị bắt đóng quá cước 20 euro/kg thẳng tay không thương tiếc. Và tôi cũng đã dính chưởng đau đớn, sau khi nhét qua ba lô xách tay đúng 10kg thì bên hành lý ký gởi còn 17kg, vậy là vượt 2kg… năn nỉ hết hơi cũng không được, đành phải đóng tiền cước 40 euro (tính ra 1,2 triệu đồng cho 2 kg hành lý) mà ruột đau như cắt…

Một điều nữa khi đi hàng không giá rẻ Ryanair là không có số ghế, khách thích ngồi đâu thì ngồi như kiểu đi xe khách ở nước mình trước đây. Ai muốn ưu tiên check in trước, vào boarding trước thì mua cái vé priority giá 6 euro là được làm trước, vào trước và dĩ nhiên là được chọn chỗ ngồi trước.

Một trong những cách tiết kiệm khi đi du lịch là sử dụng tàu điện ngầm. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải mang vác vất vả.

Sau hơn 2h bay với cái ghế chật chội và không bật ra để ngả mình được, tôi cũng đến được Barcelona. Nhưng chuyện liên quan đến hàng không giá rẻ chưa dừng ở đó. Chuyện là sau khi cân hành lý xong thì cô nhân viên làm thủ tục check in của Ryanair bảo rằng hành lý tôi dư 4kg nên tôi phải lấy bớt ra để bỏ vào ba lô xách tay. Tôi để ví tiền và thẻ trong túi quần shorts bên ba lô, lúc dọn dẹp hành lý để giảm cân bên vali hành lý ký gởi, tôi vội đổi mấy cái quần jeans dày qua ba lô và để chiếc quần shorts vào vali gửi cho nhẹ cân mà quên lấy ví tiền ra. Lúc lên máy bay tôi mới phát hiện chuyện đó và sững sờ không biết sẽ thế nào đây. Suốt cả thời gian bay tôi không tài nào chợp mắt được và cầu trời Phật, đếm thời gian cho qua mau để nhận hành lý mà check xem có còn cái ví trong túi quần không. Nếu gặp những người kiểm tra hành lý cho lên máy bay tham lam thì tôi sẽ trở thành kẻ vô sản ở Tây Ban Nha.

Chờ đợi ở băng chuyền hành lý mà tôi như bị kiến cắn, khi thấy cái vali quen thuộc chạy ra, tôi lôi ngay xuống và mở liền ra thò tay vào tìm chiếc quần shorts… Phù, cái ví vẫn còn nằm trong túi, thẻ, tiền vẫn y vậy. Tôi nhẹ như lên mây, muốn hét lớn giữa phi trường Barcelona.

Ra phía quầy thông tin, tôi hỏi đường nhân viên ở đây cách về khách sạn bằng phương tiện công cộng. Anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai hiền lành chỉ tôi nhiệt tình tuyến xe bus, metro về hostel của tôi và đưa tôi thêm tấm bản đồ cùng lời chúc một chuyến đi Tây Ban Nha thật vui. Cảm ơn anh tôi ra khỏi ga bắt xe bus số 46 về Espana rồi mua vé metro đi tiếp về hostel của mình. Tổng cộng chi phí bus 1,45 euro cùng với metro 1,85 euro là 3,3 euro, thay vì đi taxi về đến nơi mất gần 40 euro… nhưng bù lại phải vác vali lên xuống metro muốn đứt hơi giữa cái nắng nóng mùa hè ở đất nước Tây Ban Nha.

Lên khỏi metro, tôi hỏi đường, xem bản đồ mấy lượt và cuối cùng rồi cũng đến hostel. Tôi đặt hostel này online qua internet sau khi xem nhiều bình luận tốt từ những người đã ở trước đó. Tôi book loại phòng 2 giường và share chỗ với một người nữa, cũng từ châu Á sang với giá 30 euro mỗi đêm. Phòng nhỏ nhưng có bếp để nấu ăn, có toilet riêng nên khá tiện lợi. Tôi đói lả người nên nấu ngay ly mì mang từ Việt Nam sang ăn chữa cháy bởi tôi chỉ có bữa sáng trong bụng, trong khi giờ trời đã sang chiều… Ăn xong, tôi tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu dạo bước khám phá Barcelona trong buổi chiều nắng vàng như mật, tự thưởng cho mình một bữa ăn tối có chất lượng một tí để có sức ngày mai tiếp tục khám phá Barcelona cũng như những nơi khác.

Ở châu Âu, nhiều nhà cho thuê đều có chỗ cho bạn nấu nướng nhẹ.

Đi chơi châu Âu là vậy cái gì cũng quá đắt đỏ, đồng tiền làm ra ở xứ mình quá nhỏ so với bên này nên đi đứng, ăn uống, mua cái gì cũng phải dè xẻn và tính toán chi ly. Nếu xài sang chắc đi một nước xong là cuốn gói về luôn thôi.

Thiện Nguyễn

