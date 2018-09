Địa danh lý tưởng để kỷ niệm tình yêu theo cung Hoàng đạo

Hãy coi cung Hoàng đạo là một cách để giúp bạn tìm được một điểm đến phù hợp với mục đích chuyến đi sắp tới.

Bạn có nhiều ý tưởng trong đầu để cùng "đối tác" kỷ niệm những sự kiện quan trọng trong tình yêu mà vẫn chưa biết làm thế nào? Hãy dựa vào các cung Hoàng đạo và những gợi ý dưới đây. Có thể bạn còn tìm ra được những điểm đến phù hợp hơn nhờ những thông tin này.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Là người tham vọng và hết lòng vì người mình yêu, Ma Kết rất thích được cầu hôn theo kiểu truyền thống nhưng mới lạ và hấp dẫn. Do đó, hãy đưa người ấy đến Sancerre, Pháp, một thị trấn cổ kính với những con đường quanh co, gập ghềnh uốn lượn quanh những căn nhà và café cổ kính, xen kẽ bởi các thung lũng quyến rũ. Hãy dành một ngày tại vườn nho Domaine Martin, rồi kỷ niệm ngày đặc biệt bằng một ly rượu vang mà bạn sẽ nhớ mãi. Chỉ bấy nhiêu thôi, Ma Kết chắc chắn sẽ đánh giá cao địa điểm hấp dẫn này hơn rất nhiều so với thủ đô Paris hoa lệ.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Người yêu của bạn thích khám phá và giàu trí tưởng tượng, do đó, sẽ mong chờ nhiều điều sáng tạo và khác thường. Hãy đưa Bảo Bình tới thành phố ven biển Barcelona, Tây Ban Nha và cùng nhau trải nghiệm chuyến du lịch mà cả hai sẽ không bao giờ quên được. Hãy đến công viên Gűell để thưởng thức các tác phẩm lập dị của Antoni Guadí với ngôi làng thu nhỏ cùng với đầy đủ cảnh quan hấp dẫn trong phạm vi hơn 3 km do chính ông thiết kế. Nếu là màn cầu hôn, đừng bỏ qua đỉnh tháp Turó de les Tres Creus, hay "Tòa tháp của 3 chữ thập", một tòa tháp xây bằng đá, tọa lạc ở vị trí cao nhất của công viên. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt ngắm quanh cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố. Cuối cùng, kết thúc ngày đặc biệt này bằng việc nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển Địa Trung Hải dưới ánh hoàng hôn.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được dừng lại, và cảm nhận cảnh vật xung quanh mình. Do đó, những khoảng thời gian ở bên người yêu mang ý nghĩa rất quan trọng. Hãy khiến bạn đồng hành của bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đến hòn đảo Kaua’i, Hawaii. Nơi đây còn được gọi là "Hòn đảo của những khu vườn" vì mật độ che phủ của các khu rừng nhiệt đới. Đây thực sự là thiên đường cho các cặp đôi yêu thích sự lãng mạn. Hãy quỳ xuống và cầu hôn người bạn yêu trên vịnh Hanalei với bãi biển trải dài khoảng 3,5 km nhìn lên những dãy núi hùng vĩ, đó chắc chắn là một kỷ niệm tuyệt vời của hai bạn.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Là người lãng mạn, Bạch Dương muốn bị chinh phục theo kiểu sét đánh (và tất nhiên, họ sẽ để bạn làm chủ chuyến đi quan trọng này). Do đó, đừng làm bạn đồng hành của bạn thất vọng. Hãy tổ chức một chuyến đi tới Tulum, Mexico, nơi Bạch Dương chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của bạn trong nháy mắt, trong một bungalow hướng biển. Phần còn lại là hai bạn sẽ cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ còn lại và tham quan các kỳ quan kiến trúc của thành phố Mayan cổ còn sót lại nơi đây.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu thích sự đơn giản và nhẹ nhàng tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn địa điểm để kỷ niệm những sự kiện quan trọng trong tình yêu ở các điểm đến đặc biệt và lãng mạn. Hãy tới Charleston, phía Nam Carolina, Mỹ để làm người yêu bạn thực sự hạnh phục khi đeo món đồ trang sức mới trên tay họ. Hãy quỳ xuống cầu hôn Kim Ngưu trên bất kỳ con phố gạch đơn sơ mà quyến rũ nào ở đây, là dãy nhà cầu vồng rực rỡ sắc màu, hay trên phố Battery - con phố chạy dọc suốt bờ biển dài mãi đến tận cùng phía Nam của Charleston.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử không chấp nhận các quy luật lặp đi lặp lại, vậy nên những điểm đến tình yêu của bạn phải thực sự khác thường và phải ở một địa danh không chỉ đẹp mà còn có lịch sử lâu đời. Edinburgh, Scotland - một thành phố cổ kính mà hiện đại, một địa chỉ du lịch yêu thích cho những người thích khám phá đồng thời cũng là điểm đến hoàn hảo cho Song Tử. Hãy đưa người yêu bạn tới lâu đài Craigmillar, được xây dựng vào thế kỷ 14, với những căn phòng bí mật như thể đã chờ đợi từ lâu để dành cho bạn.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải là người chân thành và dễ xúc động, họ luôn hiểu rằng đằng sau lời cầu hôn là một sự cam kết lâu dài và sâu sắc. Do đó, Cự Giải muốn được cầu hôn một cách ấn tượng nhưng không đồng nghĩa phải hào nhoáng hay hoành tráng. Hãy đưa Cự Giải của bạn đến Vườn quốc gia Rocky Mountain ở Colorado, Mỹ với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ đến hút hồn. Hãy cùng nhau tản bộ dọc lối Long Peaks, nhìn xuống mỏm đá "Kim Cương" và sau đó trao tặng bạn đồng hành của bạn kỷ vật tình yêu.

Sư Tử (23/9 - 22/8)

Sư Tử không có hứng thú với việc đi dạo trên bãi biển hay đi tới những thành phố cổ. Họ muốn được cầu hôn theo cách độc đáo và đáng nhớ nhất có thể. Do đó, hãy đưa người bạn yêu đến Zambia, Nam Phi, nơi có thác nước lớn nhất thế giới. Thác nước Victoria - một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể nào phai mờ cho màn cầu hôn của bạn nơi đây.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Người bạn đồng hành kỹ tính của bạn sẽ vui vẻ lên đường nếu bạn lên kế hoạch cụ thể cho một chuyến du lịch thú vị và thư giãn. Xử nữ không phải là người thích nghi tốt nên tốt nhất lịch trình của bạn trong chuyến đi tới Beqa, Fiji càng chi tiết càng tốt. Lặn biển, lướt ván và đu dây là các hoạt động không thể thiếu trong lịch trình của bạn ở đây. Để đảm bảo có màn cầu hôn độc đáo, hãy chọn khu nghỉ dưỡng Royal Davui để được trải nghiệm một bữa tiệc ngoài trời lãng mạn ở Sand Quay. Bạn và người ấy sẽ được đưa tới bãi cát trắng để thưởng thức một bữa tiệc ngoài trời lãng mạn chỉ có hai người. Còn gì có thể quyến rũ hơn một bữa tiệc chỉ có hai người trên một hòn đảo thơ mộng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Là chòm sao lãng mạn nhất, Thiên Bình mong đợi một màn cầu hôn độc, lạ và mang màu sắc thần tiên. Hãy đem lại cảm giác này cho Thiên Bình bằng cách đưa họ đến lâu đài Neuschwanstein ở Đức. Lâu đài này được xây dựng lấy cảm hứng từ hình ảnh lâu đài Cinderella trong bộ phim của Disney. Lưu ý là bạn sẽ cần một hướng dẫn viên để dẫn bạn đi khám phá.

Thiên Yết (23/10 - 21/11)

Hoa hồng và champagne sẽ trở nên quá cổ điển cho Thiên Yết của bạn. Vậy hãy thử một cách khác đặc biệt hơn. Hãy cùng nửa còn lại của mình ngắm hoàng hôn trên biển Aegea, ở hòn đảo nổi tiếng Santorini, Hy Lạp. Đây là điểm đến bất kỳ ai cũng mơ ước. Hãy cùng nhau cụng ly chúc mừng sự kiện của mình tại bất kỳ vườn nho độc đáo nào trên hòn đảo này.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã luôn luôn tìm kiếm những thử thách mới, vì thế, có thể họ sẽ thích Kenya, châu Phi để trải nghiệm cả một thế giới với một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt cùng những cảnh quan vô cùng đặc sắc. Hãy cùng nhau bay bằng khinh khí cầu trên những hoang mạc. Được quỳ gối cầu hôn trước một người ở độ cao vài trăm mét trên không trung hẳn là một kỷ niêm sâu sắc khó quên.

Bảo Khuê (theo Thisisinsider)