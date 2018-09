Đến Thái Lan đúng mùa hoa súng nở rực rỡ

Màu hồng đỏ của hàng nghìn bông hoa súng phủ trên mặt hồ chắc chắn sẽ mê hoặc những người thích ngắm cảnh và chụp ảnh.

Cứ đến tháng 11 hằng năm (và kéo dài tới tháng 3 năm sau), thành phố Udon Thani cách thủ đô Bangkok hơn 500 km về phía Đông Bắc lại quyến rũ du khách bởi hàng nghìn bông hoa súng (hoa sen đỏ) nở rực rỡ ở hồ Nong Han Kumphawapi. Đây là thời điểm đẹp nhất năm, nhiệt độ trung bình khoảng 22 độ C, thích hợp để tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Ảnh: Bangkok101

Hồ hoa súng cách trung tâm Udon Thani khoảng 45 phút đi xe ôtô. Bạn có thể đi taxi hoặc tuk tuk đến hồ. Tuy nhiên nếu đi một nhóm thì cách tốt nhất là thuê xe ôtô nguyên ngày tại sân bay hoặc các điểm cho thuê xe trong thành phố. Giá cả rẻ hơn, lại tiện đường đi về.

Từ sân bay Udon Thani, đi theo đường cao tốc số 2, sau đó rẽ trái vào đường 2350, bạn sẽ thấy một biển quảng cáo to giới thiệu Hồ hoa súng (hồ sen đỏ - The lake of red lotus), cứ đi theo chỉ dẫn là đến.

Du khách phải thuê thuyền để ngắm cảnh trên hồ. Giá dao động từ 300 đến 600 baht/thuyền (khoảng 210.000 - 420.000 đồng), ngồi tối đa 4 người cho một chuyến đi khoảng 45 phút quanh hồ. Lưu ý bạn có thể trả giá để không bị hớ.

Ảnh: Instargram

Sáng sớm, khi trời chưa nắng gắt và hoa vừa nở (từ 6h sáng đến chiều) là thời điểm đẹp nhất để chụp hình. Vì thế nên khởi hành sớm, khi chưa đông khách du lịch. Bạn có thể ở các khách sạn gần hồ giá từ 500.000 đồng/đêm trở lên, để tiện di chuyển.

Giá vé máy bay từ Việt Nam sang Udon Thani, quá cảnh ở Bangkok từ khoảng 2 triệu đồng/khứ hồi (tùy thời điểm mua vé và các chương trình khuyến mại).

Video Đi thuyền giữa biển sen đỏ ở Thái Lan