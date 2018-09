Đêm nhạc EDM sôi động tại Buôn Ma Thuột

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đông đảo khán giả trẻ.

Chương trình "Habeco Hot Summer Sound Fest" diễn ra tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột với 2 set EDM đầy cuốn hút của DJ Huy DX. Đêm nhạc có sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu showbiz Việt, trong đó phần lớn bước ra từ chương trình "Hòa âm ánh sáng - The Remix" như Quán quân The Remix 2016 - Noo Phước Thịnh, Quán quân The Remix 2015 - Đông Nhi, Bảo Anh, Khắc Việt… Các ca sĩ thể hiện nhiều bản hit của mình được khán giả yêu thích. Bảo Anh lần đầu xuất hiện trong chuỗi chương trình và mang đến những bản “hit” như Anh muốn em sống sao, Nhớ nhung…

Dàn sao trẻ trình diễn trong đêm nhạc.

Đêm diễn tại Đắk Lắk vào ngày 28/5 vừa qua đã mang đến cho khán giả cao nguyên những cảm xúc và trải nghiệm khó quên. Chương trình là món quà tri ân ý nghĩa của ban tổ chức dành tặng khán giả. Sau hai đêm nhạc tại Hải Phòng và Quảng Ninh, chương trình đã gây được tiếng vang trên cả nước.

Đông Nhi quyến rũ trong đêm diễn.

Khán giả theo dõi đêm nhạc không chỉ được hòa mình vào những giai điệu sôi động và cuốn hút mà còn được thưởng thức đồ uống để giải nhiệt mùa hè. Đêm diễn thứ ba nằm trong chuỗi chương trình này thu hút khoảng hơn 15.000 khán giả tham gia. Tuy số lượng người tham dự lớn nhưng đêm nhạc đã diễn ra an toàn, văn minh và thành công. Đây là kết quả từ những nỗ lực của ban tổ chức trong khâu kiểm soát an ninh khi đề cao yếu tố an toàn, lành mạnh.

15.000 khán giả hoà nhịp cùng chương trình.

"Habeco Hot Summer Sound Fest" khẳng định những nỗ lực của Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội, nhằm dành tặng cho khán giả, khách hàng trên cả nước những món quà tinh thần thiết thực, chất lượng. Đêm diễn tiếp theo sẽ diễn ra tại thành phố Vinh - Nghệ An vào ngày 4/6 và tại Hà Nội vào ngày 10/6.

Thu Ngân