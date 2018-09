Đấu giá 18 chai vang quý ủng hộ quỹ 'Operation Smile'

Một phần tiền thu được trong chương trình đấu giá sẽ được sử dụng để mang đến nụ cười cho các em nhỏ dịp xuân về.

18 nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng ở Pháp sẽ cùng hội ngộ ở Sài Gòn trong buổi tiệc đặc biệt mang tên 'Điểm hẹn Bordeaux – Bordeuax Rendez-vous' vào ngày 27/2. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự đồng hành của Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa và sự bảo trợ truyền thông của Yan Media Group (YMG).

Khách tham dự sẽ được thưởng thức tinh hoa của các dòng rượu vang cao cấp tại khách sạn 5 sao Sài Gòn trong giai điệu du dương của âm nhạc hòa cùng bầu không khí đặc trưng của văn hóa Pháp. Những người yêu thích rượu vang còn có dịp giao lưu trực tiếp với các nhà sản xuất, cùng thảo luận và cập nhật những thông tin hữu ích về loại thức uống này. Khách tham dự sẽ được chọn bàn có nhà sản xuất mà mình yêu thích. Tuy nhiên, do số lượng bàn có hạn nên chương trình sẽ phục vụ trên tinh thần “First come, First serve”.

Trong buổi tiệc tối, một thùng rượu duy nhất được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho chương trình tại Việt Nam gồm 18 chai rượu vang quý từ những năm 1982 trở lại đây sẽ được bán đấu giá. Một phần tiền thu được tại chương trình sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện Operation Smile, góp phần đem lại nụ cười cho các em nhỏ nhân dịp xuân về.

Khách tham dự sẽ được thưởng thức tinh hoa của các dòng rượu vang cao cấp tại khách sạn 5 sao Sài Gòn trong giai điệu du dương của âm nhạc hòa cùng bầu không khí đặc trưng của văn hóa Pháp.

Tiệc thử rượu vang sẽ diễn ra vào 14h - 15h30, ngày 27/2, phí tham dự 250.000 đồng một người. Tiệc tối diễn ra vào 19h - 21h, ngày 27/2, phí tham dự: VIP 1: 2,5 triệu đồng một người; VIP 2: 1,7 triệu đồng một người. Chương trình được tổ chức tại khách sạn Caravelle Saigon, 19 - 23 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM.

Liên hệ đặt vé: Ms. Nhi 0934 195 895; email: nhi.tran@tankhoa.com. Chương trình sẽ hỗ trợ giao vé và thu tiền tận nơi nếu khách ở trong khu vực nội thành TP HCM. Khách hàng có thể lấy vé và thanh toán tại hệ thống Bacchus Corner hoặc trụ sở chính của Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa (76 - 78, đường số 9A, Khu Trung Sơn, phường Bình Hưng, quận Bình Chánh, TP HCM); hoặc thanh toán chuyển khoản tới Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa - Ngân hàng Sacombank chi nhánh quận 4 , TP HCM theo số tài khoản: 0600 1564 2354, nội dung chuyển gồm "Họ tên và điểm hẹn Bordeaux hoặc Bordeaux rendez_vous".

Hệ thống Bacchus Corner: - 1C Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 44 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 112 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- 34 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- Trụ sở chính của Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa: 76-78 Đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

(Nguồn: Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa)