Đảo Jeju - phim trường của những bộ phim lãng mạn

Đảo Jeju quyến rũ du khách không chỉ bằng cảnh sắc tuyệt trần mà còn vì là địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng.

Bờ biển Yongmeori, phim "Chuno" (2010)

Bộ phim gần gũi với khán giả Việt Nam qua cái tên "Săn nô lệ", được sản xuất năm 2010 và trình chiếu trên kênh VTV3 vào năm 2012. "Chuno" lọt Top 10 phim Hàn đáng xem nhất năm 2010 với tỷ suất người xem rất ấn tượng.

Phim thuộc thể loại phim cổ trang, nhưng không xoay quanh các nhân vật quan lại mà nhắm tới các nhân vật ở tầng lớp dưới: nô lệ. Cậu chuyện có diễn biến nhanh, cảnh quay hoành tráng tại các danh thắng nổi tiếng trên đảo Jeju. Đặc biệt là cảnh đấu kiếm của nhân vật Teaha (Oh Ji Ho đóng) và Cheol Woong (Lee Jong Hyeok đóng) bên bờ biển Yongmeori lộng gió. Các địa danh nổi tiếng như rừng Bijarim, núi Sanbang, Jeju Olle cũng được ưu ái đưa lên màn ảnh.

Ngọn hải đăng gần khách sạn Pyoseon Haevichi, phim "Iris" (2009)

Phim được chiếu tại Việt Nam với cái tên "Mật danh Iris" với sự góp mặt của hai diễn viên đình đám là Lee Byung Hun và Kim Tae Hee, thuộc thể loại phim hành động, trinh thám. Phim xoay quanh 3 nhân vật chính Kim Hyun Jun (Lee Byung Hun đóng), bạn thân là Jin Sa Woo (Jung Joon Ho đóng) và nữ điệp viên xinh đẹp Choi Seung Hee (Kim Tae Hee đóng). Trong đó, tình yêu lãng mạn của hai mật vụ Kim Hyun Jun và Choi Seung Hee khiến nhiều chị em nghiêng ngả, trầm trồ.

Địa điểm ấn tượng nhất được sử dụng trong phim là khách sạn xa hoa Pyoseon Haevichi, gần ngọn hải đăng nổi tiếng, nơi Choi Seung Hee đợi Kim Hyun Jun và con đường nơi Kim Hyun Jun bị bắn.

Trường đua ngựa, cánh đồng hoa cải trong phim "Vườn sao băng" (2009)

Vườn sao băng (Boys over flowers) đã đưa tên tuổi của Lee Min Ho (vai Jun Pyo, một công tử con nhà giàu) lên hàng sao loại một. Bộ phim đã đốn tim nhiều cô gái bởi dàn diễn viên đẹp trai, hào hoa trong bộ tứ F4 con nhà quý tộc.

Phim được quay với nhiều khuôn hình lãng mạn và hoành tráng. Trong đó, phân đoạn phim được quay ở đảo Jeju gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Khi Jun Pyo thách đấu Yoon Ji Hoo (Kim Hyung Joong đóng) tại trường đua ngựa, người xem dường như "đứng tim" khi thấy chàng Jun Pyo lịch lãm đứng cạnh chú ngựa trắng tại công viên ngựa nổi tiếng ở hòn đảo này. Ngoài ra, rất nhiều cảnh quay được thực hiện tại khách sạn Hayatt Legency Jeju, gần các vách đá trên bãi biển Jungmun đẹp như tranh, tại đảo Phoenix.

Ngoài ra, còn một cảnh quay nữa tại Jeju khiến người xem nhớ mãi là khi chàng So Ji Yung (một trong bộ tứ F4, Kim Bum đóng) cùng bạn gái đi trên cánh đồng hoa cải vàng, đằng xa là vách núi và biển rộng bao la.

Đảo Seongsan, phim "Tôi là Kim Sam Soon" (2005)

Đảo Seongsan - nơi Hee Jin (Jung Ryu Won đóng) và Henry (Daniel Henney đóng) hẹn hò

Bộ phim "Tôi là Kim Sam Soon" được sản xuất năm 2005, khi công chiếu đã thu hút tỷ suất người xem đáng kinh ngạc. Phim kể về cô nàng mũm mĩm có cái tên kỳ lạ. Dù có cuộc đời nhiều lận đận nhưng cô gái luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm chỉ và luôn biết phấn đấu. Sam Soon (Kim Sun Ah đóng) đã chiếm được trái tim của chàng công tử nhà giàu do Huyn Bin đóng, tạo nên chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió.

Một vài phân đoạn được quay tại đảo Jeju, trong đó có đường Seongpanak trên đỉnh Hallasan, nơi Sam Soon quyết định mối quan hệ với người yêu và Sunrise Peak, nơi Hee Jin (Jung Ryu Won đóng) và Henry (Daniel Henney đóng) hẹn hò.

Hòn đá cô đơn trong phim "Nàng Dae Jang Geum" (năm 2003-2004)

Hòn đá cô đơn (Oedolgae).

"Nàng Dae Jang Geum" là một trong những bộ phim cổ trang kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim được sản xuất năm 2003, nói về một cô cung nữ làm việc trong khu bếp hoàng gia dưới triều đại Choson, sau này trở thành ngự y nữ đầu tiên cho nhà vua. Nhân vật chính do nữ minh tinh Lee Young Ae đảm nhận, không chỉ có khả năng nấu nướng thiên bẩm mà còn sở hữu tài y thuật xuất chúng thời bấy giờ. Bộ phim thu về gần 40 triệu USD cho nhà sản xuất.

"Nàng Dae Jang Geum" được quay ở động núi Songak, hòn đá cô đơn (Oedolgae) và bảo tàng dân tộc Jeju. Trong đó, cảnh quay nàng Jang Geum đứng cô đơn một mình Oedolgae đã ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí khán giả.

All In House trong phim "All In" (2003)

Ngôi nhà All In House kỷ niệm các cảnh quay trong bộ phim cùng tên.

All In kể về câu chuyện của những thanh niên đầy nhiệt huyết, dám hy sinh vì tình yêu. Phim gây ấn tượng với sự tham gia của Song Hye Kyo (vai Min Soo Yeon) và Lee Byung Hoon (vai Kin In Ha). Đây cũng là bộ phim tạo nên mối tình phim giả tình thật đầy ngưỡng mộ của cặp đôi trai tài gái sắc này.

Sau thành công của bộ phim, tại Seojikoji, người ta đã cho xây dựng một căn nhà lưu niệm, cũng là nơi diễn ra nhiều cảnh quay của bộ phim, lấy tên là All In House. Đây là địa điểm không nên bỏ qua trên hành trình khám phá hòn đảo thơ mộng này.

Công viên Park Southern Land trong phim "Taewangsasingi" (2007)

Công viên Park Southern Land, nơi diễn ra các cảnh quay cổ trang.

Phim còn có tên gọi là "Thái vương và 4 vị thần" với sự góp mặt của nam tài tử Bae Yong Joon, kể lại cuộc đời và sự nghiệp của vua Gwanggaeto (trị vì từ năm 391 tới năm 413), vị vua đời thứ 19 của Goguryero, là một trong những vị vua hùng mạnh của nước Triều Tiên xưa, có công mở mang bờ cõi đất nước.

Bộ phim có kinh phí siêu khủng lên tới 45 triệu USD đã khắc họa thành công chân dung của một người anh hùng có công gây dựng giang sơn. Nhiều cảnh quay chính của phim được thực hiện tại Park Southern Land tại Gimyeong-ri, Gujwa-eup. Đây là nơi vua Gwanggaeto (Bae Yong Joon đóng) trị vì đất nước.

SuZi Nguyễn

Ảnh: Jeju.go.kr