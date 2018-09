Đảo Bình Ba không được phát triển du lịch

Nằm trong vành đai căn cứ quân sự, khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút thuộc TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sẽ không được phát triển du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh, hiệu lực từ ngày 6/11.

Theo nội dung quy chế phạm vi khu vực cấm, bảo vệ và vành đai an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh – khu quân sự loại một được quản lý nghiêm ngặt vùng đất, nước và vùng trời; quản lý người và các loại phương tiện của Việt Nam, nước ngoài ra vào, hoạt động trong căn cứ để đảm bảo an ninh, an toàn.

Thời gian gần đây, đảo Bình Ba luôn thu hút khách du lịch.

Ngoài ra, những dự án đầu tư trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận liên quan đến căn cứ, vành đai quân sự Cam Ranh phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng trước khi trình Chính phủ. Với quy quy định này, khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút sẽ không được phát triển du lịch để đảm bảo an ninh, an toàn.

Trên đảo Bình Ba, ngoài mưu sinh bằng đi biển, người dân sống tại đây nhờ vào phát triển kinh doanh du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho biết, lượng khách đổ về Bình Ba rất đông, nhưng các cơ sở kinh doanh du lịch hiện có trên đảo chủ yếu là doanh dân tự phát.

"Khi thực hiện quy định mới, thành phố Cam Ranh sẽ đề xuất các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề", ông Sơn nói.

Đảo Bình Ba là đảo lớn nhất trong vịnh Cam Ranh, có vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ cùng những rạn san hô đầy màu sắc thu hút rất đông khách du lịch. Đảo Hòn Chút nằm thuộc xã Bình Hưng, gần cửa Lớn và mũi Hờ có vị trí sát cửa Bé vào Vịnh Cam Ranh.

VnExpress