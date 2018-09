Dân hàng không bật mí tuyệt chiêu khi đi máy bay

Ghế nào tốt nhất trên máy bay, làm sao để không phải trả phí quá cân hay cách hiệu quả để dỗ trẻ quấy khóc... đều được giải đáp.

Du lịch là thời điểm để thư giãn, nhưng những chuyến bay dài, những kế hoạch lịch trình bất tận, và hàng tỷ tỷ vấn đề khác có thể làm bạn căng thẳng vô cùng. Hãy ghi nhớ những điều sau đây để áp dụng trong chuyến đi, giúp bạn có kỳ nghỉ thoải mái nhé.

Làm sao để không trả tiền hành lý quá cân?

Hãy ưu tiên mang ba lô thay cho các loại túi có bánh xe vì ba lô thường ít bị kiểm tra cân nặng hơn. Và hiển nhiên, hãy tìm cách cân đối giữa hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Hầu hết các hãng hàng không sẽ không kiểm tra cân nặng hành lý xách tay, trừ phi mức độ quá cân quá lộ liễu.

Một mẹo thú vị khác chính là hãy mặc nhiều lớp đồ, bởi lẽ ở sân bay, trên máy bay nhiệt độ cũng khá mát mẻ. Bạn trông có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng bù lại sẽ không bị quá cân hành lý. Thêm vào đó, nếu đi thăm họ hàng, người thân, hãy mua hàng miễn thuế tại sân bay làm quà, bạn sẽ không phải lo về cân nặng nữa.

Ghế nào là tốt nhất trên máy bay?

Ghế gần lối đi! Đây là vị trí tiện lợi nhất, bạn sẽ không phải rướn người, không lo trẻ nhỏ, những người hay ngủ dựa vào mình. Nếu trót có đôi chân dài, bạn vẫn có thể hơi đưa chân ra bên ngoài khi lối đi vắng người.

Những người quá cao và bay hạng bình thường, hãy đến sân bay sớm và yêu cầu ghế ngồi gần lối thoát hiểm vì những ghế này không thể chọn được trên mạng và rất được ưa thích vì có không gian để chân rộng.

Làm sao để hành lý tới đầu tiên?

Cách đơn giản nhất chính là yêu cầu đóng dấu "hành lý ưu tiên". Nếu bạn thường xuyên bay, nhân viên hàng không sẽ luôn ghi nhớ lưu ý này, còn nếu không, chỉ cần lịch sự yêu cầu là được. Ngoài ra, ghi chú hành lý dễ vỡ cũng là một cách. Trường hợp cả hai mẹo này đều không được, hãy nhớ rằng, hành lý vào cuối cùng sẽ ra đầu tiên, do vậy nếu bạn check in vào những phút cuối cùng, hành lý của bạn sẽ nằm trong số những món sẽ xuất hiện sớm nhất.

Đồ ăn trên máy bay tươi ngon tới đâu?

Hầu hết các tiếp viên, dù đã được bảo đảm không tiết lộ danh tính, đều nói rằng đồ ăn trên máy bay đã qua được những quy định an toàn thực phẩm quốc tế ngặt nghèo và được chế biến không quá 10 tiếng trước khi phục vụ cho khách. Tuy nhiên, nói gì đi nữa, mùi vị của những món ăn này chắc chắn không thể ngon bằng các nhà hàng rồi.

Giới hạn nồng độ rượu là bao nhiêu?

Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố: thái độ của bạn và cách cư xử của phi hành đoàn. Mỗi người lại có tửu lượng khác nhau, do vậy tiếp viên sẽ liên tục để ý dấu hiệu quá chén của hành khách (ví dụ như đột nhiên nhảy múa), trong trường hợp như thế này, bạn hãy chuẩn bị được mời ra máy bay. Nhìn chung, men rượu sẽ làm tăng khả năng bị đuổi xuống máy bay của bất kỳ hành khách nào.

Chi phí máy bay cho thú cưng

Điều này phụ thuộc vào các hãng hàng không và kích thước thú cưng của bạn. Ngoài ra, số lượng thú cưng được phép mang lên máy bay cũng khá hạn chế, do vậy bạn nên đặt chỗ trước để giữ một chân cho em thú cưng của mình. Một số loài đặc thù không được phép lên máy bay, bởi lẽ các đặc điểm di truyền của chúng không phù hợp đi đường hàng không. Hãy đọc kỹ quy định của hãng hàng không để không bị bỡ ngỡ khi bạn và thú cưng đặt chân đến sân bay.

Làm sao để dỗ trẻ khóc?

Với những đứa trẻ đang mít ướt, đưa chúng đến khu vực bếp sẽ làm cho chúng tò mò và xao nhãng đi ít nhiều. Thông thường, trẻ hay khóc vì quá chán, do vậy những cái kẹo thường chẳng có tác dụng gì ở đây, nếu không muốn nói sẽ làm cho tình hình còn tệ hơn. Ngoài ra, trẻ có thể khóc do áp lực trong tai thay đổi khi máy bay lên xuống và chuyển động xương hàm sẽ làm cho tai mở to ra.

Làm thế nào với giới hạn chất lỏng dưới 50ml?

Hãy mang dầu gội, dầu xả, hay bất kỳ chất lỏng nào trong các chai lọ nhỏ. Nếu sử dụng các nhãn hàng quốc tế, bạn nên mua loại dành cho người đi du lịch (hoặc kích cỡ thông thường) ở các cửa hàng bán đồ miễn thuế để được phép mang vào mà không bị kiểm soát hay loại trừ.

Đối phó hiện tượng lệch múi giờ

Thủ sẵn một vỉ thuốc ngủ melatonin trong túi, đây sẽ là bảo vật của rất nhiều người. Ngoài ra, nếu bạn đi đến một nơi vào buổi sáng trong khi thời điểm ấy là ban đêm tại quê nhà, hãy tìm mọi cách tỉnh táo cho đến tối. Điều này sẽ giúp bạn chỉnh lại đồng hồ sinh học, thay đổi cho phù hợp với việc lệch giờ dễ dàng hơn. Đúng là lúc buồn ngủ sẽ rất khó lòng mà tỉnh táo được, như sự cố gắng này sẽ giúp ích rất nhiều trên hành trình còn lại của bạn.

Làm sao để thăng hạng thẻ hội viên?

Mỗi hãng hàng không lại có chính sách thăng hạng hội viên khác nhau, tuy nhiên, cách tốt nhất để có thể lên hạng thẻ của mình nhanh nhất chính là bạn nên đăng ký vào các chương trình bay thường kỳ - đặc biệt nếu bạn có nhu cầu ưu tiên sử dụng một hãng hàng không cụ thể nào đó. Hầu hết các hãng hàng không đều thăng hạng cho những hành khách thân thiết của mình.

Vĩnh Hy (theo Skyscanner)