Đắm say với vẻ đẹp hồ Trị An

Đi thuyền trên hồ Trị An vào lúc mặt trời chưa thức giấc và xem người dân đánh bắt cá là những trải nghiệm đầy thú vị mà bạn khó có thể quên.

Hồ Trị An nằm trên sông Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa khoảng 30 km theo quốc lộ 24. Cũng như các hồ nhân tạo khác ở Việt Nam, hồ Trị An được hình thành trong quá trình xây đập ngăn dòng chảy để làm thủy điện (năm 1984). Với diện tích mặt hồ 323 km2, Trị An được xem là hồ nước lớn nhất Việt Nam kể cả tự nhiên hay nhân tạo, xếp trên các tên tuổi nổi tiếng khác như hồ T'nưng, hồ Thác Bà, hồ Hòa Bình...

Lòng hồ rộng lớn và có khoảng 40 hòn đảo nhỏ trong hồ nên từ lâu Trị An đã trở thành điểm du lịch dã ngoại đầy hấp dẫn đối với du khách trong tỉnh cũng như các khu vực lân cận. Đến với hồ Trị An, trải nghiệm tuyệt với nhất là được lênh đênh trên lòng hồ khi mặt trời còn chưa ló dạng hay khi hoàng hôn về để cảm nhận sự mênh mông, khung cảnh lãng mạn nên thơ của Trị An, khi đó tất cả những mệt mỏi, căng thẳng của đời thường sẽ được thả trôi theo con nước dưới hồ.

Hồ Trị An với cảnh đẹp tự nhiên, lãng mạn là điểm đến lý thú dành cho bạn.

Không chỉ có vậy, cuộc sống của các ngư dân trên hồ cũng là một điều rất thú vị để du khách có thể trải nghiệm. Cách tuyệt vời nhất là bạn lên thuyền và đi dạo quanh các hòn đảo đẹp ở đây như đảo Ó, đảo Đồng Trường, đảo Robinson... để thưởng thức các món đặc sản ở đây như: cá cơm chiên bột, khô cá kìm, lẩu cá lăng...

Nhưng thú vị nhất là được ngủ qua đêm trên hồ, cứ xuôi thuyền lênh đênh sóng nước dưới ánh trăng bàng bạc trong cái mát lành của những cơn gió đêm. Để rồi khi trời còn chưa sáng, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác của ngư phủ trên hồ, đi te cá cơm, thả lưới bắt tép, bắt cá lăng, cá hoàng đế...

Khoảng 40 đảo nhỏ trên hồ là những điểm tham quan tuyệt đẹp mà du khách khó có thể bỏ qua. Ảnh: Trần Hùng.

Khi trời hửng sáng, từng chiếc thuyền vội vã kéo những mẻ lưới cuối cùng cho kịp phiên chợ sáng. Đây là thời điểm đẹp và nhộn nhịp nhất trên hồ, chợ cá Phú Cường tấp nập đón ghe thuyền về, những con cá cơm, cá kìm nhảy lách tách, những con cá lăng, cá hoàng đế, cá lóc...to béo, tươi ngon là món quà tuyệt vời của hồ Trị An dành cho người dân ở đây. Kết thúc chuyến khám phá của mình, du khách đừng quên mua vài cân cá tươi đem theo về khách sạn. Tại đây, đầu bếp sẽ chế biến cho bạn nhiều món ăn ngon như gỏi xoài cá kìm, cá cơm chiên bột, cá hoàng đế chiên xù, canh chua cá lăng...

Không chỉ có cảnh đẹp, lòng hồ Trị An còn cung cấp rất nhiều loại hải sản tươi ngon như cá kìm, cá cơm, cá lăng... Ảnh: Trần Hùng.

Không chỉ khám phá hồ Trị An, du khách còn được tham quan rừng Mã Đà. Tại đây du khách sẽ được tìm hiểu hơn 40 loại lá rừng có thể ăn được như: lá lộc vừng, chân voi, lá ngạnh, lá bướm, lá trung quân... Chiến khu Đ với với những chiến công vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm của quân dân miền Đông Nam Bộ cũng là địa điểm tham quan rất thú vị cho chuyến đi của bạn.

HuPa