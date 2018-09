Đại tiệc âm nhạc 'Own The Night'

Vào ngày 7/12, DJ Dannic sẽ bùng nổ cùng người hâm mộ trong show diễn mang tên 'Own The Night' tại The Bank Entertainment - 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

DJ Dannic tên thật là Daan Romers, sinh ra tại Breda, Netherlands - quê hương của các DJ hàng đầu thế giới: Hardwell và Tiesto. Bắt đầu sự nghiệp DJ từ 10 năm trước với dòng nhạc Electro House, Progressive House và Tech House, Dannic đã gây được chú ý nhờ những bản mash-up của mình. Cùng đam mê, sự hiểu biết âm nhạc, kỹ thuật xuất sắc và khả năng làm chủ sân khấu trước đám đông, anh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả từ các câu lạc bộ cho đến những lễ hội âm nhạc. Đến nay, DJ Dannic đã trở thành một cái tên không còn xa lạ, tạo được vị trí nhất định trong lòng người yêu nhạc điện tử trên toàn thế giới.

Với vai trò là một DJ - Producer, Dannic là một nhân tố đột phá trong thế hệ nghệ sĩ Hà Lan mới những năm gần đây.

Năm 2009, anh chiến thắng trong cuộc thi Dancetour DJ và biểu diễn tác phẩm của mình tới 10.000 khán giả. Năm 2013, anh lọt vào bảng xếp hạng top 100 DJ xuất sắc thế giới của DJ Mag với vị trí #74. Đến năm 2014, Dannic thành công khi vượt 44 bậc để lên vị trí #30, trở thành ngôi sao sáng và là hiện tượng của năm. Các track nổi tiếng của anh như "Zenith", "Wait For You", "Tombo"... được chơi liên tục trong các set nhạc của các nghệ sĩ lớn. Dannic cũng bắt tay với Hardwell và tạo ra "Kontiki"- một âm thanh đã trở thành giai điệu không thể thiếu trong nhiều lễ hội âm nhạc suốt các mùa hè. Gần đây, anh đã để lại dấu ấn của mình trong các dự án âm nhạc dành cho các nghệ sĩ tên tuổi như Chuckie, Example, Arty, Nadia Ali, Ciara, Sean Paul...

DJ Dannic có tới 200.000 người theo dõi Twitter, hơn 700.000 fan trên Facebook, hàng triệu lượt xem trên Youtube và lượt nghe trên Soundcloud.

Đến nay, Dannic chinh phục khán giả toàn cầu bằng âm nhạc của mình trên sân khấu của các lễ hội lớn như Tomorrowland (Bỉ), Digital Dreams (Canada), Creamfields (Anh), Sunset Music Festival (Mỹ), Escapade Music Festival (Canada), Paradiso Festival (Mỹ), Electronic Love Festival (Salbuzg), Sunrise Festival (Ba Lan), Veld Music Festival (Toronto), Chasing Summer Festival (Calgary) và cả lễ hội âm nhạc điện tử lâu đời thế giới Mysteryland. Hơn thế nữa, anh còn là một thành viên của nhãn đĩa Revealed Recordings và thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện và các tour trên toàn thế giới cùng DJ Hardwell, DJ Dyro, bao gồm cả tour lưu diễn "I Am Hardwell" của Hardwell - DJ hàng đầu thế giới.

DJ Dannic thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện và các tour trên toàn thế giới cùng DJ Hardwell, DJ Dyro.

Nối tiếp thành công của show diễn 'Juicyland - DJ Juicy M in The Bank', The Bank Entertainment tổ chức show diễn 'Own The Night' tại 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội vào chủ nhật ngày 7/12. Đại tiệc âm nhạc này sẽ là "chuyến du hành cuối năm" mà The Bank mang đến cho những người yêu nhạc điện tử, những người đã ủng hộ The Bank trong suốt thời gian qua để cùng đón một năm mới với nhiều sự kiện đặc sắc và nổi bật.

Coupon cho sự kiện 'Own The Night - DJ Dannic in The Bank" sẽ được bắt đầu bán từ ngày nay

