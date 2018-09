Đài nhạc nước - điểm hẹn thú vị tại Hồ Tràm

Được trang bị 120 vòi bơm, 'Fountains of Ho Tram' sẽ trình diễn nhạc nước sáu tầng lấp lánh sắc màu vào 18h-21h mỗi ngày tại Hồ Tràm, Vũng Tàu.

Lấy cảm hứng từ LasVegas, The Grand Hồ Tràm Strip vừa khai trương đài nhạc nước Fountains of Ho Tram, là điểm nhấn giải trí về đêm thu hút du khách đến khu nghỉ dưỡng.

Những vũ điệu sắc màu rực rỡ của màn trình diễn nhạc nước cùng các tiết mục biểu diễn của nhiều ngôi sao mang đến trải nghiệm thú vị cho thực khách dùng bữa tối tại nhà hàng Khói Barbecue.

Biểu diễn từ 18h đến 21h mỗi ngày, đài nhạc nước Hồ Tràm mang tên "Fountains of Ho Tram" được trang bị 120 vòi bơm có khả năng phun nước cao đến 25 mét, kết hợp nhịp nhàng với hệ thống đèn LED màu sử dụng công nghệ LGP mới nhất.

Bên cạnh những danh sách bài hát mới nhất được cập nhật liên tục, Fountains of Ho Tram sẽ là điểm hẹn cho các chương trình âm nhạc trình diễn trực tiếp thường xuyên của những nghệ sĩ nổi tiếng. Các màn trình diễn của nghệ sĩ sẽ có hiệu ứng sân khấu thú vị và hấp dẫn hơn nhờ kết hợp màn biểu diễn nhạc nước sáu tầng lấp lánh ánh sáng sắc màu.

Sơn Tùng M-TP và Phương Vy Idol là hai ngôi sao biểu diễn tại đài nhạc nước Hồ Tràm.

Ông Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, Fountains of Ho Tram là công trình giải trí mới nhất để phục vụ du khách đến The Grand. Tiện ích này là điểm giải trí hấp dẫn mới dành cho mọi du khách.

Được đầu tư và phát triển bởi Công ty Dự án Hồ Tràm (công ty con của Asian Coast Development Ltd), tòa tháp The Grand gồm 541 phòng thuộc giai đoạn đầu dự án Hồ Tràm Strip, hiện là một trong những điểm đến du lịch và giải trí hàng đầu Việt Nam.

Công trình resort thứ hai của Hồ Tràm Strip với tên gọi The Beach Club 559 phòng đang xây đến tầng 15 và sẽ hoàn thiện phần thô trong khoảng hai tháng. The Beach Club ‎dự kiến ra mắt vào đầu năm 2018. Tháng trước, công ty vừa công bố đầu tư hai dự án mới là khu condotel và biệt thự nghỉ dưỡng Kahuna Ho Tram Strip, dự án nhà máy điện đồng phát tại Hồ Tràm. Khu nghỉ dưỡng đồng thời sở hữu casino tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

"1,1 tỷ USD là số vốn mà khu nghỉ dưỡng đã, đang và sẽ cam kết triển khai trong tương lai rất gần. Sự sôi động, hào hứng tại Hồ Tràm Strip cứ tiếp nối nhau, mới mẻ từng ngày nhằm phục vụ du khách từ khắp nơi trên thế giới", ông Michael Kelly chia sẻ.

(Nguồn: Hồ Tràm Strip)