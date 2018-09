Cửu Trại Câu hư hại nặng nề sau động đất, dừng đón khách

Không chỉ đục ngầu, nhiều công trình như cầu gỗ, nhà cửa cũng bị đổ sập. Một cảnh tượng hoang tàn bao trùm lấy khu danh thắng Cửu Trại Câu. Đây cũng là một trong những điểm đến khá phổ biến với du khách Việt, với một đường bay thẳng đến Thành Đô, việc tham quan Cửu Trại Câu trở nên dễ dàng hơn nhiều so với những danh lam khác ở Trung Quốc. Do đó, trong những năm qua, không ít khách Việt đã check in ở chốn bồng lai này.