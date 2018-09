Cung đường đèo lấy mạng hàng trăm người mỗi năm

Ở Bolivia có một đường đèo rất nhỏ hẹp và trơn dốc, mỗi năm cướp đi mạng sống của hàng trăm con người.

Cung đường nguy hiểm nhất thế giới thuộc về con đường nối La Paz với Coroico ở Bắc Yungas, được xây dựng bởi những tù nhân chiến tranh Paraguay vào những năm 1930. Đây là con đường nhỏ hẹp ở độ cao 3.660 m so với mực nước biển, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi dựng đứng, dài 64 km, đi sâu vào rừng nhiệt đới qua đèo La Cumbre.

Mỗi năm có khoảng vài chục chiếc xe lao xuống vực đưa con số tử vong lên tới hàng trăm người. Theo BBC, số người chết có năm lên tới 300 người, trung bình cứ 2 tuần lại xảy ra một vụ tai nạn. Trong đó, tai nạn thảm khốc nhất từng được ghi lại xảy ra vào ngày 24/7/1983 khi một chiếc xe buýt chở hơn 100 người rơi xuống vực, không một ai sống sót.

Không ít xe đã từng suýt rơi xuống vực. Ảnh: Pinterest

Hành trình nguy hiểm này bắt đầu từ Unduavi. 40 km đầu tiên là đoạn đường “thót tim” nhất với độ rộng chỉ khoảng 3 m và khá dốc. Tuy nhiên, đáng sợ hơn cả là đoạn đường thường bị bao phủ trong sương mù và mưa bão bất ngờ kết hợp lở đất. Ngoài ra, cung đường còn có những khúc quanh đột ngột, chạy men theo đèo La Cumbre đòi hỏi tài xế phải đi xe sát mép vực với tinh thần tập trung cao độ và tay lái vững vàng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, một cung đường tiêu tốn nhiều triệu USD đã ra mắt vào năm 2006, trải thảm bê tông, mở rộng ra hơn và phần nào đảm bảo an toàn so với trước.

Hiện đường đã được mở rộng hơn và trải thảm bê tông. Ảnh: BMW Blog

Tuy nhiên, dù nguy hiểm nhưng đây cũng đồng thời là một trong những con đường đẹp nhất thế giới. Bắt đầu từ đỉnh núi phủ băng trên dãy Cordillera Real, xuyên qua các đám mây và đi xuống thung lũng ở Yungas. Cung đường này có những thời điểm như ẩn trong chốn thiên đường.

Vì thế, ngày nay tour xe đạp leo núi trên cung đường đèo trở thành trải nghiệm du lịch nổi tiếng nhất ở Bolivia. Hành trình sẽ kéo dài khoảng 5 - 6h do công ty lữ hành ở La Paz, Gravity Assisted tổ chức.

Điểm đến hấp dẫn cho những tay đua xe đạp. Ảnh: 7continents5oceans

Rõ ràng, đạp xe trên tuyến đường này an toàn hơn nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, trải nghiệm vẫn không hết rủi ro dù đã có những hướng dẫn viên chuyên nghiệp luôn đi theo để chỉ dẫn. Đã có nhiều người bị thương và thậm chí phải bỏ mạng do đi lệch ra khỏi tuyến đường. Dù vậy, nơi đây vẫn là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước, đồng thời là nơi tụ hội của những cuộc đua xe đạp leo núi chuyên nghiệp.

