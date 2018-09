'Cửa sổ thiên đường' gần Sài Gòn dành cho dân sống ảo

So với các khu du lịch biển trong khu vực, khu du lịch Mũi Nghinh Phong nổi trội hơn bởi phong cảnh sơn thủy hữu tình và không gian yên tĩnh… Đứng trước nắng vàng biển xanh, chỉ cần một thêm một vài hiệu ứng chỉnh màu, bạn sẽ có ngay những bức ảnh check in "hút like".