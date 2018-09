Cocktail mực ở quán bar không biển hiệu giữa Hà Nội

Loại đồ uống này kết hợp giữa Whisky ủ ven biển, rượu vị cá trích, mực của con mực tươi, mang theo mùi vị mặn mòi của biển cả.

Ở Hà Nội, không khó để kiếm một địa chỉ giải trí cuối tuần như các tụ điểm sôi động, tập trung giới trẻ trong khu phố đi bộ. Tuy nhiên, để có một không gian sâu lắng, nhâm nhi những ly cocktail độc đáo và lắng nghe câu chuyện đặc biệt thì đòi hỏi bạn phải cất công tìm kiếm.

Nằm bên hông chợ Hàng Da, con phố nhỏ Nguyễn Quang Bích lặng lẽ, ít hàng quán và thưa vắng người qua lại nhưng một vài năm gần đây lại là nơi có những quán bar dành cho thực khách sành sỏi. Ít khi lên nhạc ồn ào, các quán này tập trung phục vụ các loại cocktail đặc biệt, trong không gian gần gũi, cởi mở và mang hơi hướng cổ điển. Một trong số đó là The Alchemist (Nhà giả kim).

Quán tọa lạc ở tầng 2 một căn nhà cổ, khơi gợi cảm giác tò mò cho người lần đầu tới đây bởi vị trí khó tìm và không có biển hiệu. Nếu đi từ ngoài đường vào, du khách sẽ đôi chút bỡ ngỡ khi không thấy tên quán dưới mặt đường. Tầng 1 lại là một quán bar khác, bạn phải đi xuyên qua mới thấy biển hiệu phía chân cầu thang sau đó tiếp tục lên tầng 2.

Không gian quán vừa phải, nhỏ xinh nhưng không quá chật chội, gồm 2 gian. Gian phía ngoài được bố trí như một căn phòng khách mang phong cách châu Âu cổ điển, gạch trần, bộ sofa da nâu óng cùng một tấm gương lớn. Gian phía trong sát quầy bar, sắp xếp nhiều bàn nhỏ dành cho 2 người, thắp nến lãng mạn.

Quán hướng tới đối tượng khách là những người có kiến thức về rượu hay những ai yêu thích văn hóa cocktail nên thực đơn có nhiều thức uống mang theo tâm huyết của người pha chế. Lấy cảm hứng "trên rừng dưới biển", menu hấp dẫn thực khách bởi những cái tên rất kêu như Legendary of highland, Pearl of the orient, Skye Patron, The old man and the sea.

Cocktail Ông già và biển cả bạn rất nên thử khi tới đây.

Chia sẻ về loại cocktail được nhiều người yêu thích The old man and the sea, anh Nam - quản lý quán - cho biết: "Dịch ra tiếng Việt, loại cocktail này là Ông già và biển cả, tên một tác phẩm văn học bất hủ mà ai cũng từng nghe qua. Loại đồ uống này mang theo mùi vị mặn mòi của biển cả, là sự kết hợp của loại rượu Whisky đặc biệt ủ ven biển, ngày ngày được gió biển thổi nên hương vị rất ấn tượng. Ngoài ra, cocktail này còn có cherry heering (cá trích), squid ink (mực của con mực). Ly đồ uống được trang trí bằng một chiếc chuyền độc mộc mini, tỏa làn khói trắng mờ ảo".

Khi tới đây, bạn cũng có thể thử uống loại cocktail mang tên Legendary of highland sử dụng hạt cafe, cynar (vị cây atiso), carpano antica formula (tổ hợp hương vị hơn 20 loại thảo mộc). Với mùi hương hoa, quả, thảo mộc lẫn vị của rượu rum vùng Guatemala sẽ khiến thực khách liên tưởng tới không gian khoáng đạt trên các ngọn đồi Bắc Mỹ.

Đơn giản và cổ điển là điều chủ quán muốn hướng tới. Không cầu kỳ hoa mĩ, đây là nơi bạn có thể thưởng thức một ly rượu ngon trong điệu nhạc jazz nhẹ nhàng. Vào mỗi dịp đặc biệt như 20/10, Halloween, Noel, quán lại thay đổi thực đơn với đồ uống độc đáo mang theo những câu chuyện ý nghĩa. Đây cũng là gợi ý thú vị cho bạn trong đêm Giao thừa, khi không muốn chen chúc ngoài phố ồn ào thì có thể tới đây để đón thời khắc năm mới theo cách hoàn toàn khác.

Quán bar không biển hiệu ở Hà Nội