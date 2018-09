Có thể mua thêm hành lý khi bay Vietnam Airlines

Từ ngày 31/3 tới, hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ cho phép khách hàng mua thêm các gói hành lý ký gửi theo nấc từ 5 kg trở lên.

Theo thông báo mới nhất của Vietnam Airlines, tất cả hành khách mua vé của hãng này (trừ trẻ nhỏ dưới 2 tuổi) ngoài tiêu chuẩn 7 kg hành lý xách tay, 20 kg hành lý ký gửi miễn phí sẽ còn được mua thêm hành lý trả trước.

Hành lý trả trước là dịch vụ mua hành lý tính cước và thanh toán trước để hưởng mức giá thấp hơn so với giá mua tại sân bay. Hành lý trả trước được bán theo gói 5 kg và mỗi hành khách được mua tối đa 10 gói tương đương 50 kg.

Hành lý trả trước chỉ được áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác, trừ một số đường bay nội địa khai thác bằng máy bay nhỏ ATR72 như chặng Hà Nội - Điện Biên/Chu Lai.

Hành khách có thể mua hành lý trả trước trong quá trình đặt chỗ hoặc tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay tại website của hãng hoặc tại các phòng vé từ ngày 31/3.

Để thực hiện mua hành lý ký gửi, bạn phải sử dụng mã đặt chỗ của Vietnam Airlines và email đăng ký khi mua vé để mua hành lý trả trước trên trang web, không được chuyển nhượng, không được đổi hành trình, không được chi hoàn, không được đổi sang các dịch vụ khác.

Nếu bạn thay đổi đặt sang chuyến bay mới do Vietnam Airrlines khai thác trên cùng chặng bay, hành lý trả trước được phép chuyển sang chuyến bay mới này. Ngoài ra, việc thay đổi phải được thực hiện trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay đã mua và trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay mới.

Tuy nhiên nếu trọng lượng hành lý thực tế khi bạn làm thủ tục tại sân bay ít hơn hành lý miễn cước và hành lý trả trước, thì bạn cũng không được hoàn trả hành lý trả trước đã mua. Nếu trọng lượng thực tế của hành lý khi bạn làm thủ tục tại sân bay vượt quá hành lý miễn cước và Hành lý trả trước, bạn sẽ phải mua hành lý tính cước cho phần vượt này theo giá áp dụng tại sân bay được tính theo kg.

Hành khách có hành trình đi/đến Mỹ, Canada với hành lý miễn cước hệ kiện không được mua Hành lý trả trước cho phần hành lý vượt quá tiêu chuẩn miễn cước (số kg vượt quá mỗi kiện hoặc số kiện vượt quá tiêu chuẩn) trong bất kỳ trường hợp nào.

Mức phí

1. Nội địa (áp dụng theo từng chặng bay)

Chặng bay Giá

(Đã bao gồm thuế GTGT) Giữa Hà Nội và TP HCM, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Cần Thơ, Quy Nhơn, Phú Quốc 165.000 đồng/gói Giữa THCM và Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa 165.000 đồng/gói Giữa Hà Nội và Đà Nẵng, Huế, Vinh 88.000 đồng/gói Giữa TP HCMh và Đà Nẵng, Huế, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc 88.000 đồng/gói Giữa Đà Nẵng và Nha Trang, Hải Phòng 88.000 đồng/gói

2. Quốc tế

Giá hành lý trả trước trên phần hành trình quốc tế áp dụng áp dụng theo từng đoạn hành trình từ điểm gửi hành lý đến điểm dừng tiếp theo. Các mức giá trên được quy đổi ra đồng tiền địa phương tại thời điểm giao dịch

Các khu vực:

Khu vực A: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Hong Kong

Khu vực B: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Khu vực C: Australia, Pháp, Đức, Anh và Nga.

Từ / Đến Khu vực A Khu vực B Khu vực C Khu vực A 10 USD/gói 20 USD/gói 30 USD/gói Khu vực B 20 USD/gói 20 USD/gói 40 USD/gói Khu vực C 30 USD/gói 40 USD/gói 40 USD/gói

