Cơ hội trúng vàng khi mua tour du lịch

Chương trình khuyến mại 'Mua tour trúng tour, mua tour trúng vàng' được thực hiện để tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BenThanh Tourist.

Khi mua tour du lịch trong và ngoài nước, mua vé máy bay và sử dụng các dịch vụ nhà hàng, khách sạn trực thuộc BenThanh Tourist trên toàn quốc từ ngày 25/8 đến hết 14/11 (12 tuần), khách hàng sẽ được tham gia chương trình với cơ hội trúng 5 lượng vàng và nhiều hành trình du lịch như Nhật Bản từ Tokyo đến Osaka, đảo thiên đường Bali, khám phá Hong Kong sôi động. Ngoài ra, khách còn nhận được nhiều coupon sử dụng dịch vụ Free& Easy hoặc tour trọn gói trị giá 3 triệu đồng, cùng hàng nghìn quà tặng trong bộ Travel Gift của công ty.

Giải nhất tour thưởng ngoạn mùa thu Nhật Bản.

Để tham gia chương trình, bạn chỉ cần đăng ký và thanh toán 100% dịch vụ tại các văn phòng du lịch BenThanh Tourist TP HCM; chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Cần Thơ, khách sạn Viễn Đông, hệ thống nhà hàng Tự Do.

Với chương trình xổ số điện tử, bạn sẽ không phải làm các thủ tục rườm rà, tổng đài du lịch BenThanh của công ty sẽ gửi trực tiếp mã số dự thưởng cho bạn bằng SMS để tham gia.

Mùa thu đông từ tháng 9 đến khoảng tháng 12 là mùa thấp điểm của du lịch, công ty phối hợp với các đối tác, khai thác xây dựng chùm sản phẩm tiết kiệm với nhiều chương trình giảm tới 40%. Hàng trăm chương trình du ngoạn thưởng thức mùa thu trong nước và trên thế giới như Hàn Quốc mùa thu giá chỉ từ 14,99 triệu đồng đến 20,99 triệu đồng 5-6 ngày, tiết kiệm 2-4 triệu đồng một tour; Tokyo - ngắm lá đỏ trên núi Phú Sĩ - Disneyland 5 ngày - 4 đêm, trọn gói chỉ còn 32,99 triệu đồng; Tokyo - Núi Phú Sĩ - Disneyland - Kyoto - Osaka 7 ngày - 6 đêm, trọn gói còn 38,99 triệu đồng (khởi hành hàng tuần).

Giải nhì tour thiên đường Bali.

Bên cạnh đó, chùm tour "Sắc thu châu Âu" lại đa dạng với các hành trình từ Đông Âu, Tây Âu đến Bắc Âu và còn nhiều hành trình đến các châu lục khác như Nam Phi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ hay mùa thu nước Mỹ, Canada…

Du lịch trong nước với chùm "Nồng nàn mùa thu phương Bắc" qua những địa danh lãng mạn, chiêm ngưỡng mùa lúa chín vàng, mùa hoa Tam giác mạch… trọn gói chỉ từ 7,33 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng một tour. Cuối năm cũng là mùa du lịch các vùng nước nổi đồng bằng Sông Cửu Long, chùm tour "Miền Tây mùa bông điên điển" của BenThanh Tourist từ 2 đến 3 ngày, giá hơn một triệu đồng đến gần 2 triệu đồng.

Nếu bạn muốn có chuyến đi thoải mái, tự do, khám phá theo cách riêng của mình, công ty còn có các chương trình Free& Easy (du lịch tự do), bao gồm vé máy bay khứ hồi, phòng khách sạn, ăn sáng, đón tiễn sân bay… cả trong và ngoài nước với mức giá tiết kiệm và chất lượng dịch vụ được cam kết. Các hành trình tiết kiệm hơn 40% so với thị trường như Côn Đảo 2 ngày - 1 đêm giá chỉ 2,69 triệu đồng; các hành trình Chu Lai, Tuy Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Bangkok, Kuala Lumpur, Bali…

Giải ba tour Hong Kong sôi động.

Tham khảo chương trình tại www.benthanhtourist.com.

(Nguồn: BenThanh Tourist)