Cơ hội trải nghiệm biệt thự nghỉ dưỡng giá 0 đồng

Flamingo Đại Lải Resort vừa triển khai gói ưu đãi biệt thự nghỉ dưỡng có giá chỉ 0 đồng. Theo đó, chỉ vào thao tác đơn giản trên website của khu nghỉ dưỡng, tất cả khách hàng đều có cơ hội sở hữu kỳ nghỉ hai ngày một đêm thú vị.

Chương trình diễn ra vào thứ Năm hàng tuần, tùy theo tình trạng phòng trống, đặc biệt sẽ mở bán không giới hạn số lần trong ngày.

Khách hàng được lựa chọn áp dụng thời gian lưu trú vào các ngày trong tuần từ đêm Chủ nhật đến đêm thứ Sáu. Khoảng thời gian đặt phòng kéo dài từ nay đến trước 14/4/2018. Thời điểm này diễn ra nhiều sự kiện thú vị tại Flamingo Đại Lải Resort như: tham quan hội trại sáng tác nghệ thuật Art In The Forest 2017 cùng các tác phẩm điêu khắc cộng sinh giữa môi trường thiên nhiên; kiệt tác cảnh quan xanh mát biệt thự trên cao Forest In The Sky; có đụn cát trắng và rừng thông bao quanh; vương quốc hoa hồng với hàng trăm giống hồng quý...

Flamingo Đại Lải ghi điểm trong mắt du khách bởi phong cảnh rừng thông, núi đồi, biển hồ, vương quốc các loài hoa quý.

Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 35 phút lái xe, một Flamingo Đại Lải xanh mướt mắt dần xuất hiện với không gian nghệ thuật cảnh quan rộng lớn. Nơi đây ghi điểm trong mắt du khách bởi phong cảnh rừng thông, núi đồi, biển hồ, vương quốc các loài hoa quý, được kiến tạo từ bàn tay của những kiến trúc sư tài ba.

Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải ghi điểm trong lòng du khách khi đặt chân đến đây bởi triết lý xanh trong thiết kế - “sống sang trọng giữa thiên nhiên”, nhưng vẫn thân thiện và bảo tồn các giá trị tài nguyên vốn có.

Đến với Flamingo, du khách được tận hưởng nhiều ích lợi từ hồ nước thiên nhiên Đại Lải, vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan của resort vừa mang đến sự mát lành, bầu không khí thoáng đãng và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, hệ thống cây xanh và vườn hoa đa dạng được chăm chút tỉ mỉ tại bất kỳ góc nhỏ nào của khu nghỉ dưỡng đều tạo nên cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và thanh bình.

Những chuyến xe điện phục vụ miễn phí sẽ đưa bạn dạo quanh khu resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại, bảo tàng mỹ thuật trong rừng.

Không chỉ nổi tiếng bởi thiết kế cảnh quan xanh, Flamingo Đại Lải Resort được biết đến là khu nghỉ dưỡng có hệ thống tiện ích thư giãn và giải trí đa dạng, phong phú gồm sân golf 9 lỗ; hệ thống các nhà hàng năm sao phục vụ hàng trăm món ăn Việt, món ăn Á - Âu và đặc sản địa phương độc đáo; sân tennis, bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực.

Công viên Wonder Park rực rỡ sắc màu, câu lạc bộ bãi biển với hàng loạt trò chơi dưới nước hấp dẫn cũng góp phần tạo nên dấu ấn đặc trưng riêng cho nơi đây.

