Cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi Osaka tại sự kiện 'Vietjet Visit Japan'

Những khách mời may mắn nhất có cơ hội thăm thú địa danh nổi tiếng Nhật Bản.

Ngày 8/11, hãng hàng không Vietjet chào đón đường bay thẳng đầu tiên đến Nhật Bản, kết nối Hà Nội với thành phố Osaka. Vào ngày 1/12, sự kiện "Vietjet Visit Japan" sẽ diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TP HCM) với nhiều hoạt động hấp dẫn và mang đậm dấu ấn xứ Phù Tang. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình chào đón đường bay mới TP HCM - Osaka chính thức khai trương ngày 14/12.

Đến với chương trình, khách mời có cơ hội tham gia "Vòng xoay may mắn", thử vận may để "rinh" quà về nhà. Vietjet còn tổ chức nhiều mini game trên Fanpage với giải thưởng là 4 vé máy bay quốc tế khứ hồi hấp dẫn với số ngày không giới hạn, tổng giá trị lên đến hơn 50 triệu đồng.

Khi chia sẻ bài đăng trên Fanpage của hãng về chương trình "Vietjet Visit Japan", bạn còn có cơ hội nhận các phần quà tại quầy check-in sự kiện. Xem chi tiết tại đây.

Không gian Nhật Bản giữa lòng TP HCM

Với mong muốn mang hình ảnh đất nước, con người cùng nền văn hoá lâu đời của Nhật Bản gần gũi hơn với người dân thành phố, Vietjet sẽ biến không gian "Vietjet Visit Japan" thành một đất nước Nhật Bản thu nhỏ. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh vật và đời sống sinh hoạt của người Nhật thông qua nhiều hoạt động độc đáo.

"Vietjet Visit Japan" sẽ mang đến một xứ sở Phù Tang thu nhỏ đầy ấn tượng ngay tại TP HCM.

Khu vực chụp hình được trau chuốt cùng các công trình artwork cầu kỳ, tái hiện nhiều kiến trúc Nhật Bản truyền thống như nhà ở, cửa hiệu. Đồng thời, một tiểu cảnh vườn hoa anh đào thơ mộng cùng cây tre điều ước - biểu tượng cho sự mạnh mẽ của người dân xứ Phù Tang - sẽ được trưng bày, hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham quan thưởng lãm và chụp hình lưu niệm.

Một phần không thể bỏ lỡ tại sự kiện là những trò chơi dân gian như: gắp đũa, daruma, kendama, ảo thuật gia đường phố. Thông qua các trò này, mọi người sẽ phần nào hiểu về tập tục và đời sống tinh thần của người dân Nhật.

Đêm nhạc hội hoành tráng

Không chỉ mang đến nhiều hoạt động vui chơi, "Vietjet Visit Japan" còn dành tặng du khách một đêm nhạc sôi động với nhiều tiết mục dàn dựng hấp dẫn.

Dàn sao quy tụ tại đêm đại nhạc hội của Vietjet.

Văn Mai Hương, Will và PB Nation sẽ khuấy động không khi với nhiều bản hit. Ca sĩ Văn Mai Hương - người bạn đồng hành với Vietjet trong MV chủ đề - I Never Worry lần đầu tiên trình diễn ca khúc này trước hàng nghìn người hâm mộ tại TP HCM. Will sẽ phô diễn khả năng vũ đạo kèm các ca khúc đặc biệt.

Ngoài ra, ban tổ chức còn thiết kế các tiết mục đậm chất Nhật Bản như nhảy Yukata, biểu diễn thời trang cosplay, màn biểu diễn sôi động của DJ và điệu nhạc flashmod.

"Vòng xoay may mắn" cho mọi người cơ hội thử vận may để rinh quà về nhà.

Vạn Phát