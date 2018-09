Cơ hội khám phá Australia khi trở thành đại sứ YOLO

Tham gia 'Thử thách 12h YOLO, thỏa sức selfie góc rộng', bạn sẽ có cơ hội du lịch khám phá Australia cùng Microsoft Lumia 540.

Không ít bạn trẻ ngày nay sống hết mình theo tiêu chí "Bạn chỉ sống một lần - YOLO - You Only Live Once". Họ sử dụng ảnh selfie hay mạng xã hội như công cụ kết nối, chia sẻ niềm vui. Đó cũng là lý do Microsoft ra mắt trang web đo độ YOLO How-yolo.net cùng cuộc thi "Thử thách 12h YOLO, thỏa sức selfie góc rộng"'.

Đăng tải những bức ảnh selfie sáng tạo theo cách vui vẻ, yêu đời của mìnhn lên trang How-yolo.net, bạn sẽ có cơ hội là một trong 540 người đến với trải nghiệm thử thách 12h thú vị. Đây là chuyến phiêu lưu đáng nhớ với những nhiệm vụ mà bạn có thể chưa từng làm trong đời.

Xuất sắc vượt qua những thử thách này, 8 bạn sẽ trở thành đại sứ YOLO và được trao tặng phần thưởng xứng đáng là chuyến du lịch Australia “để đời” trị giá hơn 180 triệu đồng, theo phong cách trải nghiệm, khám phá. Bạn sẽ được tham quan hai thành phố lớn nhất nước Australia là Sydney và Melbourne, đích thân thực hiện những trải nghiệm YOLO như nhảy bungee mạo hiểm, leo lên tòa tháp Sky Tower cao nhất hoặc lướt ván trên bãi biển thơ mộng. Tất cả những gì bạn cần làm là thể hiện lối sống bứt phá, đam mê thử thách trong những bức selfie sáng tạo của mình.

Mang chất YOLO vào ảnh Selfie

Trang web how-yolo.net của Microsoft chấm điểm YOLO hoàn toàn tự động bằng thuật toán dựa trên những bức ảnh selfie nên bạn có thể yên tâm về độ minh bạch và cơ hội vào vòng trong ngang bằng cho tất cả mọi người.

Cũng có thể, tiêu chí để được điểm YOLO cao từ trang web là nụ cười rạng rỡ tự nhiên và khung ảnh càng rộng, bắt được khoảnh khắc độc đáo. “Nghệ thuật selfie” đã thay đổi nhiều với sự ra đời của những chiếc điện thoại có camera trước góc rộng. Lumia 540 là một ví dụ cho "trùm selfie góc rộng” và ống kính 5.0MP giúp bạn sáng tạo những bức ảnh selfie độc đáo để tham dự chương trình. Camera góc rộng cho phép bạn lưu lại những khoảnh khắc selfie YOLO táo bạo, đột phá.

Không chỉ có cơ hội đến Australia, những bạn trẻ tham gia cuộc thi cũng sẽ cảm nhận được phần thưởng xứng đáng là niềm vui thật sự và đang sống hết mình với tuổi trẻ. Sáng tạo những bức ảnh selfie độc đáo và truy cập How-yolo.net để tham gia chương trình.

Lumia 5 40 được trang bị camera trước 5.0 MP cùng góc chụp rộng cho khả năng chụp những bức ảnh selfie chất lượng. Màn hình 5” HD cho hiển thị sắc nét và lưu trữ miễn phí 30GB OneDrive tương đương 10.000 bức ảnh. Truy cập website www.how-yolo.net để tìm hiểu cơ hội mua Lumia 540 với giá 540.000 đồng vào một ngày duy nhất - 14/6.

(Nguồn: Microsoft)