Cô gái Việt bỏ việc độc hành trời Âu 68 ngày

Với Bích Thuận, chuyến đi bụi châu Âu cô vừa thực hiện trong hơn 2 tháng với chi phí 71 triệu đồng là một kỷ niệm khó quên trong đời.

28 tuổi, đang là Trưởng bộ phận mua hàng của một công ty Pháp, mức lương 20 triệu đồng/tháng, nhưng Bích Thuận đã sẵn sàng từ bỏ để thực hiện chuyến đi trong mơ đến 7 quốc gia với 25 thành phố ở châu Âu. Với cô, du lịch và được trải nghiệm là những điều không thể thiếu trong cuộc sống.

Đam mê và những trăn trở của tuổi trẻ

Chuyến công tác tại Paris vào tháng 9/2012 là lần đầu tiên Bích Thuận ra nước ngoài và khi đó cô phải tự mình xoay sở mọi thứ. Bích Thuận đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của Paris hoa lệ và từ đó cô luôn muốn khám phá những vùng đất mới.

Bích Thuận cũng thêm trăn trở về tuổi trẻ của mình khi gặp người phụ nữ người Bồ Đào Nha trong một buổi chiều tại Malaysia. Bà hỏi cô tại sao không nghĩ đến việc đi phiêu lưu để tìm hiểu thêm về thế giới. Bà tiếc nuối vì không có nhiều sức khỏe để có thể đi khắp nơi ở tuổi 60.

Nhưng chỉ đến khi sếp của cô, một người đàn ông Pháp, cũng là người thầy cô rất cảm kính về nước, và hiện nay sức khỏe của vợ chồng ông không được tốt nên cô muốn thực hiện chuyến đi táo bạo của mình để có thể gặp lại họ.

Chuyến đi kéo dài trong 68 ngày từ 16/4 đến 23/6 qua 7 quốc gia và 25 thành phố bao gồm: Hà Lan (Alperdoorn, Amsterdam), CH Czech (Praha), Thụy Sĩ (Bern, Zurich), Italy (Milan, Venice, Florence, Rome), Bồ Đào Nha (Lisbon), Tây Ban Nha (Madrid, Barcelona), Pháp (Paris, St-Malo: Cancales, Dinan, LA Mayenne, Blois, Bordeaux: Acarchon, Cap Ferret, St-Emilion, Marseille: Six Four les plages, Sanary Sur Mer, Bandol, Toulon: Bornes les Mimosa, Pierre de provence).

Thuận tâm sự, “chuyến đi là hành trình kết nối con người với con người. Tôi không hề cảm thấy đơn độc, ngược lại còn có rất nhiều thời gian để hiểu biết, làm quen và tham gia các hoạt động của người bản xứ”.

Bị từ chối visa

Hồ sơ của Thuận khá đầy đủ, tất nhiên là lịch trình thì không giống như thực tế và trong các giấy tờ, cô không đề cập đến vấn đề nghỉ việc. May mắn được các sếp ưu ái đồng ý ký giấy cho xin nghỉ phép 2 tháng và sau đó về làm lại tuy nhiên cô vẫn bị từ chối visa vì lý do: "Không xác định được rời khỏi lãnh thổ các quốc gia thành viên của quý vị trước khi thị thực hết hiệu lực". Không chịu từ bỏ dễ dàng, Thuận đã quyết định viết một lá thư phản hồi Đại sứ quán Pháp bằng chính tiếng Pháp, đưa ra thêm một số lý do sẽ quay trở lại Việt Nam như:

- Công việc hiện tại rất tốt. Tôi đã làm ở đây 3 năm. Và thời gian du lịch không phải là mùa cao điểm sản xuất nên công ty cho phép đi du lịch miễn sao tôi đảm bảo đội của tôi hoàn thành công việc trong thời gian tôi đi công tác. Tôi vẫn có thể làm việc từ xa. Tôi đã hoàn thành công việc mặc dù đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ 15 ngày.

- Mức lương hiện tại không những đủ trang trải cho cuộc sống tại Việt Nam mà tôi còn có thể để dành được một khoản để đi du lịch. Không có lý do gì mà tôi lại bỏ công việc ở Việt Nam mà qua châu Âu làm việc. Lương của tôi được thể hiện qua sao kê ngân hàng từng tháng.

- Du lịch là niềm đam mê của tôi, tôi từng du lịch nhiều nước và đảm bảo du lịch trong thời gian thị thực. Điều đó thể hiện là tôi chưa bao giờ vi phạm bất cứ quy định nào của các lãnh sự quán.

- Cha mẹ tôi hiện tại có kinh doanh riêng với số vốn (con số cụ thể), em gái tôi hiện tại cũng có việc làm (nộp kèm giấy đăng ký kinh doanh của cha mẹ, hợp đồng lao động của em gái). Như vậy, kinh tế gia đình ổn định. Tôi không có nghĩa vụ phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, tôi sẽ không ở lại châu Âu để làm việc”.

Sau một tuần hồi hộp chờ đợi thư trả lời, visa của Thuận được chấp nhận và cô bắt đầu mua vé máy bay, lên kế hoạch chi tiết nhất có thể có chuyến đi trong mơ của mình.

Mua vé máy bay giá rẻ

Bích Thuận vào trang Liligo.com và một số trang web khác để tìm kiếm thông tin du lịch tiết kiệm. Khi mua vé trên web, không phải cứ vé rẻ là chọn ngay, bao giờ cô cũng vào trang web của hãng máy bay để kiểm tra, so sánh xem có rẻ hơn thật không.

Điểm xuất phát của Thuận là Nha Trang và nước đầu tiên trong hành trình là Pháp, bởi trong các nước châu Âu, các điểm đến mà giá rẻ nhất và bay thẳng là Paris. Tuy nhiên, nếu như mua trực tiếp trên trang web bay Nha Trang - Sài Gòn - Paris (giá 21.500.000 đồng cộng với 500.000 đồng do thanh toán bằng thẻ credit card) thì phải trả thêm chặng Nha Trang - Sài Gòn (1.600.000 đồng/khứ hồi). Nên cô chọn mua trực tiếp vé từ đại lý Vietnam Airlines (không qua trung gian) thì giá vé Nha Trang - Sài Gòn chỉ còn 120.000 đồng/khứ hồi.

Cô quan niệm rằng, luôn có những người bạn ở quanh ta, nên trong suốt hành trình 68 ngày đêm ở châu Âu, Bích Thuận không hề thấy cô đơn.

Chuẩn bị hành trang lên đường

Để tiết kiệm tối đa, Thuận chuẩn bị đầy đủ hành lý mang theo từ cái nhỏ nhất để không phải mua bất cứ thứ gì ở châu Âu nhưng hành lý của Thuận rất gọn nhẹ. Cô còn trang bị cả bao cao su và thuốc tránh thai phòng trường hợp tệ nhất có thể xảy đến với mình.

Nói về sự phòng xa ấy, Thuận tâm sự “Độc hành là đã vô cùng khó khăn với chi phí thấp, với riêng phụ nữ lại càng khó khăn hơn nữa. Bất trắc là khôn lường, hơn nữa, trong suốt hành trình mình không hề ở khách sạn, nhà trọ hay nhà nghỉ nào. Mình tham gia Couchsurfing.org (trang mạng chuyên giúp đỡ những người du lịch bụi ở lại nhà của họ) để tiết kiệm chi phí và hiểu thêm về văn hóa, đồng thời có thêm những người bạn mới. Tuy nhiên, những người tham gia trang web này chủ yếu là nam nên mặc dù chú ý rất kỹ trong việc chọn Profile để ở nhờ nhưng mình cũng phải cẩn thận đề phòng. Mình không vì cái nhìn của mọi người mà lấy điều đó là xấu hổ. Quan trọng nhất là phải biết tự bảo vệ bản thân chứ không phải bất kỳ ai khác”.

Trong tất cả những hành trang đã chuẩn bị, ngoài tiền, với Thuận thì passport, smartphone là thiết thân nhất bởi nó giúp cô tìm kiếm thông tin và kết nối với Việt Nam cũng như bạn bè ở châu Âu.

Chi phí

Tất cả mọi chi phí cho chuyến đi của Bích Thuận là 2.500 euro (khoảng 71 triệu đồng Việt Nam), cụ thể: Vé máy bay từ Việt Nam: 766 euro; Chi phí vận chuyển các chặng khác trong châu Âu: 930 euro; Tiền ăn, thăm hỏi, linh tinh (toilet, sai sót và làm mất vé): 800 euro.

Nguyên nhân chi phí thấp:

- Không ở khách sạn một đêm nào, một phần là nhờ bạn bè quen, phần còn lại ở nhờ thông qua trang web Couchsurfing.org.

- Đi tất cả các loại hình vận chuyển an toàn và thấp nhất có thể: Bus, tàu lửa, Blablacar (chia sẻ xe).

- Ăn uống tiết kiệm nhất có thể.

- Được rất nhiều bạn bè nước ngoài gặp ở Việt Nam lo ăn uống, chỗ ở và cả lo đi chơi. (Ví dụ: Paris, Alperdoorn, Thụy Sĩ, miền Nam nước Pháp, Lisbon, Bordeaux). Tổng số ngày được miễn phí hoàn toàn (ăn chơi, ngủ nghỉ, đi lại trong thành phố hay đến các điểm ăn chơi) là 28 ngày.

Những khó khăn gặp phải

- Luôn phải đối mặt với nguy cơ chủ nhà lợi dụng khách du lịch bụi để có sex miễn phí.

- Chủ nhà không cùng sở thích, đi chơi về mệt nhưng cũng phải ngồi nói chuyện, thời gian ngủ phụ thuộc vào chủ nhà, giờ về cũng phụ thuộc chủ nhà (bởi ở châu Âu, người ta đi làm thường khoảng 7 - 8h tối về, nên đã đi ra khỏi nhà rồi, thì tự xoay xở đến 8h tối mới về).

- Những bất tiện: Ở Praha, chủ nhà đi làm lúc 8h, họ cũng bảo cô ra khỏi nhà luôn vì họ không thể để cô ở nhà một mình. Tối hôm đó Thuận lại đi Thụy Sĩ lúc 18h30 mà chủ nhà đi làm đến 19h mới về. Thế là cô đành phải kéo hành lý ra ga Trung tâm gửi và lang thang ăn chơi cả ngày, không được tắm rửa từ sáng đến tối.

- Thời gian chờ đợi: Nhiều lúc đến sớm hơn phải ngồi đợi ở ngoài ga đến 2-3 tiếng đồng hồ. Hoặc là phải đi cả ngày ngoài đường (như ở Barcelona do đến sớm quá chủ nhà không đón đươc vì còn phải đi làm sớm, cô phải lang thang ở ngoài đường đến 7h tối).

- Sự thay đổi thời tiết thất thường làm ảnh hưởng tới sức khỏe...

Những kỷ niệm không thể nào quên

- Nấu bữa ăn Việt Nam cho 20 người Pháp: Ở Việt Nam Thuận chưa bao giờ nấu cho 20 người, bình thường thì chỉ khoảng 6 người. Họ đặt cho cô rất nhiều câu hỏi về văn hóa và đất nước, con người Việt Nam. Thuận trả lời đầy tự hào, từ những điều nhỏ nhất như văn hóa dùng đũa, thìa... để họ hình dung về đất nước cô đang sống. Cô luôn tâm niệm, khi ra nước ngoài, mình là một hình ảnh đại diện của đất nước. Cô còn phát hiện ra rằng các bạn Pháp ở miền Nam, khác hẳn với những đồng nghiệp của cô, họ cởi mở, thân thiện, và rất hài hước.

- Ăn bún chả Hà Nội tại Praha, ngớ người trước những tò mò tưởng như giản đơn nhất của bạn bè quốc tế về văn hóa Việt Nam. Do thèm món ăn Việt nên Bích Thuận rủ người chủ nhà ở Praha đi ăn bún chả ở chợ Sapa Việt Nam cách khá xa trung tâm thành phố. Chàng trai vô cùng bất ngờ khi có một cái chợ như vậy tại Praha. Mọi thứ ở đây đều rất Việt Nam. Tuy nhiên, để lại nhiều suy nghĩ trong cô là những câu hỏi tưởng như đơn giản nhất mà cô chưa bao giờ tìm hiểu khi ở quê hương mình. (Ví dụ như tại sao trên bàn thờ lại có điếu thuốc cắm sẵn và cả ly cafe).

- Kỷ niệm buồn nhất: Mất đồ ở trên tàu. Cảm giác hụt hẫng khi không có ai để thông báo, chia sẻ. Mất hết tất cả các hình đẹp chụp ở Hà Lan và CH Czech là điều khiến cô tiếc nuối nhất.

Những điểm đến ấn tượng nhất chuyến đi

- Lễ hội Trung Cổ ở Bornes les Mimosas, miền Nam Pháp: Ở đây, du khách được tham gia các trò chơi dân gian của Pháp, xem kịch…

Mọi người trong thành phố Bornes les Mimosas, kể cả phục vụ, bán hàng đều mặc đồ như ở thời trung cổ.

- Vườn hoa Keukenholf: Nằm giữa thị trấn Hillegom và Lisse, thành phố Amsterdam, Hà Lan. Đây là công viên hoa lớn nhất thế giới. Khu vườn hoa Keukenhof nằm trong thành phố Lisse, rộng khoảng 32 ha. Mỗi năm, khu vườn rộng lớn mở cửa từ tháng 4 đến tháng 5 để du khách tới chiêm ngưỡng khoảng bảy triệu bông hoa tulip đủ màu sắc.

- Amsterdam: Là thủ đô của Hà Lan, một trong những trung tâm lịch sử lớn nhất châu Âu và là thành phố 800 năm tuổi nằm ở tỉnh Noord Holland ở phía tây Hà Lan. Nếu mua gói Holland Pass, với 72 euro để tham quan khám phá thì tổng chi phí sẽ rẻ hơn nhiều. Gói này thì có thể mua rất dễ dàng ở gần nhà ga Trung tâm.

- Kem Gelato ở Italy: Bạn sẽ chỉ biết tới Roma một nửa nếu chưa thưởng thức món kem này. Ở đây có những cửa hàng chuyên Gelato, những quán cà phê bán Gelato. Loại kem này làm từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và có từ thời Phục Hưng. Suốt một thời gian dài, đây là món ăn dành riêng cho những người giàu có. Giá: 2,5 eur/2 viên. Ở Pháp: 2,3 euro/viên.

- Thủ đô Berne, Thụy Sĩ: Nằm trên một bán đảo ở khúc quanh của sông Aare, là thành phố thanh bình, yên tĩnh đến lạ lùng. Nơi đây có những ngõ hẻm rải sỏi nối những ngôi nhà có mái vòm với những vòi phun trên đường phố và những ngọn tháp cổ đã thay đổi phần nào qua hơn năm trăm năm bằng sự tô điểm của những cửa hàng hiện đại, xe hơi và xe điện.

Lời khuyên cho những cô gái cùng đam mê với Bích Thuận

- Về kinh nghiệm cất giữ tiền mặt, thẻ tín dụng và passport, những vật bất ly thân:

Để cho người ta không thể biết là mình cất tiền ở đâu, và dù trong trường hợp có bị cưỡng hiếp, lột hết đồ thì vần có tiền mà chi trả, sống sót qua ngày, hãy tìm cách cất tiền vào áo khoác, trong ngực, tất hoặc cuốn sổ nhỏ... những nơi không ngờ nhất.

Khi đến các nhà cho ở nhờ, tiền bạc cũng được giấu kín đáo, không bao giờ để cho người khác thấy tiền để ở đâu. Mỗi khi nhờ giặt quần áo thì số tiền đó nên cất trong tất để trong giày bata hay để ngay cửa nhà người ta như bình thường. Và khi đến nhà ai, dù quen hay không quen, cũng tạo thói quen sắp xếp vali gọn gàng, như vậy, khi ai đụng đến vali là sẽ biết ngay.

- Không bao giờ ăn mặc mát mẻ, trang điểm khi đi ra ngoài một mình. Và đặc biệt luôn phải về sớm.

- Hãy thực hiện ước mơ khi bạn có thể. Và ước mơ thì chẳng bao giờ dễ dàng vì vậy cần chuẩn bị cho các trường hợp tệ nhất xảy ra.

- Hãy khám phá thế giới theo cách riêng của bạn. Đừng thu mình quá mà hãy làm thỏa lòng đam mê du lịch của bạn trên những cung đường mơ ước, bạn sẽ thấy thế giới này thật nhỏ bé.

