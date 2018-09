Cô gái cùng cún cưng 'nắm tay nhau đi khắp thế gian'

Thay vì chọn một người bạn đồng hành để san sẻ, Yến mang theo chú cún cưng để cùng nhau rong ruổi khắp thế gian.

Có tính cách khá nghịch ngợm, trẻ trung, thích tự do, Dư Hải Yến (sinh năm 1995, sinh viên ở Hà Nội) thường du lịch bằng xe máy với bạn bè. Đến nay, cô sinh viên 21 tuổi đã đặt chân đến một số nơi như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Lạng Sơn, Hà Giang, Mộc Châu và Tà Xùa (Sơn La), Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hội An. Đặc biệt là trên cung đường phượt đầy nắng gió này, Yến đều mang theo chú chó Bun để bầu bạn.

"Bun thuộc dòng Husky Siberian, hơn một tuổi. Mình nuôi Bun từ khi nó mới 2 tháng tuổi, đến khi được 3 tháng thì Bun bắt đầu đi du lịch cùng mình. Mình nghĩ đơn giản là trong cuộc sống thường ngày, Bun luôn ở bên chia sẻ mọi thứ nên khi đi chơi, mình cũng muốn đưa 'cậu em trai này' đến những nơi tuyệt đẹp", Yến chia sẻ.

Chuyến du lịch đầu tiên của "hai chị em" là tới Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Yến kể, là chuyến đi đầu tiên nên chú chó rất háo hức, cứ ngó quanh khám phá nhưng không dám đi xa. Bun hiền và rất thích trẻ con nên được những người xung quanh yêu quý, lại gần vuốt ve và chụp ảnh. Sau lần đầu tiên đó, Yến đã đưa chú chó nhỏ đến gần 10 địa danh nổi tiếng ở miền Bắc.

Yến cho biết, Bun thích nghịch nước nên rất mê biển. Trong các chuyến đi đồng hành cùng nhau thì chú chó hào hứng nhất khi được cùng cô chủ đi đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh) đợt 30/4 vừa qua, chú phấn khích chạy nhảy, chơi đùa.

"Hôm đó ra biển, mình bơi ra xa một chút rồi ngụp xuống nước giả vờ vùng vẫy. Thế là Bun đang nghịch mấy con dã tràng trên bờ liền phi xuống biển, bơi ra chỗ của mình và gặm áo lôi vào bờ. Từ lúc đó, Bun cứ ngồi trên bờ nhìn mình chằm chằm trông chừng. Buồn cười và đáng yêu lắm", cô gái chia sẻ.

Đi cùng chú chó thì phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, khi không thể san sẻ những công việc nặng nhọc, hay đổi lái khi mệt mỏi như với một người bạn đồng hành nhưng Yến bảo, cô chỉ thích đi cùng "cậu em" này: "Đi đường, thi thoảng Bun hay quay lại thơm vào mặt mình, thấy ấm áp lắm, nhìn Bun vui vì được đi chơi mình cũng quên hết những mệt mỏi. Khi nghỉ ngơi, Bun ngồi trông chừng tài sản xung quanh mình, đi đâu cũng quấn lấy mình không rời".

Khi thuê phòng nghỉ khách sạn, Yến cũng thường xuyên bị từ chối bởi chủ nhà lo lắng chú chó gây mất vệ sinh và làm phiền đến những người khác, cô luôn phải dành thời gian thuyết phục, giải thích rằng chú chó thuộc dòng chó lành và sạch sẽ. Phải mất một lúc, chủ nhà mới cho Yến thuê phòng.

Husky là dòng chó không chịu được nhiệt độ cao nên Hải Yến chỉ đưa chú chó đi du lịch khi thời tiết mát mẻ hoặc lạnh. Chú chó ngồi phía trước, chắn gió nên Yến chuẩn bị đầy đủ bị khăn quàng, kính che mắt, áo mưa. Có khi đi đường Bun ngủ gật, Yến cố gắng đi thật chậm và đỡ chú chó khi đi qua chỗ sóc. Có một ưu điểm là Bun rất ngoan khi đi xe máy, không làm phiền đến cô chủ.

Khi đi xa nhà dài ngày, Yến cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn khô, luôn mang sẵn nước sạch và cho chú chó uống liên tục một tiếng một lần để tránh mất nước và sốc nhiệt; hơn nữa cũng luôn phải trông chừng đến chú ở nơi đông người, nhiều người lạ.

Dưới đây là một số hình ảnh dọc cung đường phượt của Yến và chú chó Bun:

Yến và Bun đi "săn mây" ở Tà Xùa.

Cả hai đi cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Cánh đồng tam giác mạch ở Hà Giang.

Biển Ngọc Vừng (Quảng Ninh).

Bun được đeo kính râm rất "ngầu".

>> Xem tiếp hình ảnh những chuyến đi của Hải Yến và chú chó Bun

Nguyên Chi

Ảnh: NVCC