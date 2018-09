Chuyến tàu Hello Kitty đưa hành khách lạc vào thế giới thần tiên

Chuyến tàu shinkansen mang hình Hello Kitty đầu tiên đã "cập bến" ga Shin-Osaka với thiết kế ấn tượng ngay từ bên ngoài, với tone màu hồng - trắng nổi bật. Logo Hello Kitty xuất hiện dọc theo thân tàu khiến chúng trở nên nổi bật giữa nhà ga. Với mục đích đem lại sức sống cho khu vực phía Tây Nhật Bản, chuyến tàu sẽ chạy theo tuyến đường từ Osaka tới Hakata ở Fukuoka và sẽ dừng ở tất cả các ga, do đó, du khách ngay cả không mua vé lên tàu cũng có thể check in với nó.