Chuyến hồi hương đẹp như mơ của 'công chúa tóc mây' gốc Việt

Sarah ghé qua quán cà phê Faifo quen thuộc ở Hội An và check in bức ảnh có background kinh điển. Cô ấn tượng "chết đi sống lại" với hương vị cà phê sữa đá Việt Nam. Sarah cũng đưa ra lời khuyên, Hội An là một trong những thành phố đẹp nhất Đông Nam Á. Bởi vậy, du khách nên tới đây ngay trước khi nó trở nên đông đúc, quá tải.