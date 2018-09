Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không tắt điện thoại khi đi máy bay?

'Sẽ không có chuyện máy bay gặp nạn chỉ vì một chiếc điện thoại', một cựu kỹ sư của hãng sản xuất máy bay Boeing khẳng định.

Tắt tất cả các thiết bị điện tử phải tắt hoặc chuyển sang chế độ máy bay đã trở thành thông lệ, được tiếp viên hàng không nhắc nhở trên mỗi chuyến bay. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tuân thủ các hướng dẫn? Việc dùng điện thoại trên máy bay đã gây ra nhiều tranh cãi và cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về vấn đề này.

Một vài nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng điều này được đưa ra để đảm bảo vấn đề an toàn cho những hành khách. Vì khi máy bay bắt đầu cất cánh, sóng điện thoại sẽ đập vào những tòa nhà cao tầng và tạo ra những tín hiệu mạnh hơn. Việc này sẽ gây tắc nghẽn đường truyền dẫn đường dưới mặt đất. Tuy nhiên, chưa có một trường hợp máy bay rơi nào được ghi nhận là do điện thoại di dộng gây ra.

Cựu kỹ sư Kenny Kirchoff của hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết: "Sẽ không có chuyện máy bay gặp nạn chỉ vì một chiếc điện thoại" mà bởi vì đơn giản việc này sẽ gây cản trở và tạo thêm nhiều phiền phức cho phi công trong những thời điểm quan trọng của một chuyến bay. Cất cánh và hạ cánh là những quãng thời gian quan trọng cần sự tập trung cao độ của phi công.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, những mối nguy này dần biến mất. Thực tế vào năm 2004, Cơ quan an toàn Hàng không châu Âu đã thông báo rằng các thiết bị điện tử không gây bất cứ nguy hiểm gì trong suốt chuyến bay mặc dù điều ấy phụ thuộc vào các hãng hàng không chứng minh hệ thống của họ có bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại hay không.

Rất nhiều hãng hàng không đã trải qua các đánh giá này và cho phép hành khách thực hiện cuộc gọi của các nhà mạng như AeroMobile và On Air trong chuyến bay. Những công ty viễn thông này đang phục vụ cho Emirates, Virgin, British Airways và không dưới 27 hãng hàng không khác trên thế giới. Các cuộc gọi sử dụng nhà mạng OnAir đã được thực hiện trong hơn một nửa số máy bay A380 trên thế giới.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi FAA năm 2012 cũng kết luận rằng các cơ quan hàng không dân dụng chưa có báo cáo chính thức về mối liên hệ giữa điện thoại di động với các cơ sở di động gắn trên máy bay có gây ảnh hưởng đến an toàn của các chuyến bay hay không. Các trạm cơ sở thu nhỏ này được gọi là picocells cho phép hành khách sử dụng điện thoại di động mà không ảnh hưởng đến các thiết bị trong khoang.

Tuy vậy, Cục hàng không liên bang Mỹ - FAA vẫn muốn cấm các cuộc gọi điện thoại trong máy bay. Elizabeth Isham Cory, thuộc Văn phòng Ngoại giao của FAA nói với Travel + Leisure rằng: "Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động bị cấm bởi các quy tắc của FAA và FCC (Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ)". "FAA cấm việc sử dụng điện thoại vì những lý do an toàn. Các quy định của FAA nghiêm cấm bất cứ thứ gì phát ra tín hiệu, bao gồm điện thoại di động dùng để liên lạc. Đó tùy thuộc vào việc các hãng hàng không chứng minh được rằng điện thoại không gây nhiễu điện từ". Những luật lệ cấm việc sử dụng điện thoại di động trên máy bay hiện nay của FCC đã được thông qua từ hơn 20 năm trước để bảo vệ máy bay khỏi những sóng điện thoại dưới mặt đất. Có lẽ đó là lý do chính giải thích tại sao có một luật cấm việc sử dụng ấy ở nước Mỹ hiện tại và "Chúng tôi biết nhiều hành khách vẫn mong muốn các cuộc gọi sẽ bị cấm trong các chuyến bay", FCC cho biết.

Tien Quang (theo TheInsider)