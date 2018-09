Chuyến du xuân ngập tràn nắng ấm của sao Việt

Năm nào cũng vậy, MC Nguyên Khang luôn cố gắng không nhận show Tết để đưa mẹ đi du lịch. Năm nay, chàng MC lựa chọn điểm đến là đảo quốc New Zealand tươi đẹp và giàu có. Hai mẹ con lựa chọn bay quá cảnh ở Singapore, sau đó mới tới New Zealand và đón năm mới trên ngọn núi tuyết nổi tiếng Mount Cook. Dù vậy, chuyến chinh phục ngọn núi gặp ít nhiều khó khăn do trời mưa và lạnh.