Chuyến đi New York 21 triệu đồng 'không hoang tưởng' của DJ xinh đẹp

Trong đó, Nhi thích thú với Top of the rock - nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York từ trên cao - với mức giá không đắt. Chia sẻ rõ hơn, Nhi cho biết: "Đến Top of the rock, bạn có thể mua vé online hoặc tới nơi mua tại chỗ vẫn được với giá 770.000 đồng (khoảng 34 USD) để được lên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh New York. Bên này view đẹp nhất và chụp thấy luôn cả toà nhà Empire State Building nổi tiếng của New York, giá rẻ hơn phân nửa so với đi lên toà nhà Empire State Building mà đẹp hơn".