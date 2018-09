Chuyến đi châu Âu 'đã mắt đã miệng' của cô nàng nấm lùn sexy

Theo so sánh chi phí của Thảo thì ở Pháp là có giá cao nhất (ở Paris, Nice, Cannes, Monaco) rồi tới Italy cuối cùng là Tây Ban Nha. Một phần lý do là Paris quá rộng, nhiều chỗ để đi nên chi phí bị đội lên. Cô nàng cảm thấy không nên ở Cannes và Monaco mà nên đặt phòng ở Nice và bắt tàu đi ra Cannes và Monaco tham quan rồi về lại. Pháp thu hút lượng khách du lịch khổng lồ nên chụp ảnh ở các điểm nổi tiếng sẽ rất đông, may mắn Thảo được hai bạn du học sinh dẫn tới chụp ảnh ở những góc lạ độc.